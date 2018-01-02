親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

聚陽迎戰2018 拚質也追量

2018-01-02 03:30經濟日報 記者潘羿菁／台北報導

國內紡織大廠聚陽實業憑藉著彈性經營、布廠策略聯盟以及海外建置五大產區，創造出年營收200億元規模，客戶從Gap、Walmart、H&M到UA均有，不過這兩年市場變化激烈，電商崛起、服飾品牌競爭趨於激烈，讓製造商壓力漸增。

聚陽董事長周理平分析，主要是終端零售價與採購價雙降的負面影響，為擺脫惡性循環，聚陽已經調整營運策略，從過去「追求價值」改為「創造價值」，同時，必須兼具出貨量擴充，形成價量齊揚格局，才能在競爭激烈市場脫穎而出；對於2018年營運，他有信心繳出擺脫負成長成績單。以下為專訪內容：

電商崛起

競爭激烈

問：前年歷經客戶調節庫存一整年，理應去年紡織業回補庫存動能應該要強勁，不過今年觀察下來卻是很平緩，整體紡織廠復甦不理想，請您解讀市場狀況？

答：主要有兩個因素牽動著2017年市況，一、電商平台崛起，包括純電子商務及虛實整合服飾品牌等，網購量增多帶動零售價格被壓低，以至於大家看到似乎需求增多，可是價格在下跌，就會抵銷掉出貨成長，舉例來說，過去單件採購價10美元，賣十件得到100美元，現在單件價格降至9美元，要賣到11件才有99美元，所以量是成長，不過卻是幅度很小，這也是為何大家覺得不如預期；二、服飾品牌市場競爭相當激烈，造就品牌客戶寧願降價藉此吸引更多買氣，售價下降，自然會讓客戶反過來要求製造商也要降價。

問：上述情況會延續到2018年嗎？

答：沒錯，今年品牌競爭仍是十分激烈，電商投入更是壓低售價，各個品牌營運表現有消有長，不過基本買氣持續存在，從前陣子感恩節、耶誕節到新年，整個市場買氣是不錯，再加上，客戶庫存仍然是低，因此客戶願意下單，端看該品牌營運狀況；而目前觀察，整體運動品牌表現優於流行品牌，創新能力也高於流行服飾品牌。

問：聚陽2017年獲利負成長，若按照您所說2018年買氣存在，換句話說，聚陽2018年展望樂觀？

答：2017年受到匯率升值影響，造成聚陽獲利影響比重約13%，估計2017年全年度獲利，年減約16~17%左右；不過展望今年，匯率影響程度將會比前一年度小，估計影響幅度約1~3%，此外，整體市場邁向成長方向，而美國日前通過「1.5兆美元減稅」政策，更會形成一大助力推升買氣，整體觀察，聚陽2018年營運狀況不悲觀，估計2018年營收有機會拚兩位數成長，也會帶動毛利回升。

規模兩極

大者恆大

問：目前品牌商將製造商趨向集中化，就您的觀察，是好事還是壞事？

答：過去有紡織品配額政策時候，客人要找供應商，不會去分供應商規模大小，只要可以達到標準即可，自從2004年配額政策落日後，帶動品牌客戶開始趨向集中管理，以美國市場為例，以前出口到美國高達70多個國家，如今已經低於20個，目前以大陸紡織最大、其次為越南，解析這樣的變化，簡單來說就是「去中間化」概念。

過去品牌透過中間貿易商，最後對上製造商，如今中間交易過程都省去，品牌與製造商直線聯繫，換言之，未來製造商規模將會變成兩極化，一種就是大者恆大，另一種就是小型廠商，專攻特殊產品或是獨特市場。

十年前，製造商規模超過10億美元，幾乎沒有，如今，至少有十家，韓國成衣廠就占據5~6家，而聚陽年營收200億元，換算約6~7億美元，還有段差距。

問：聽起來聚陽打算藉由「保量不保價」策略擴大規模？

答：過去聚陽是保價不保量，對於毛利太低的訂單不接，但是為了因應供應商集中化的趨勢，聚陽必須調整策略，未來要朝向「質量並重」，只要有獲利的訂單都接，同一時間，公司每年要導入五名高值客戶，所謂高值客戶定義，其訂單毛利要超出平均毛利，這是公司對業務的要求。

此外，改善自身成本、增加產能效率，讓生產費用下降，多出來的毛利就是自己的。

問：目前品牌商十分重視「自動化」議題，從鞋子到成衣品項，都希望大幅度提升自動化生產，就您的觀察，成衣是否可以達到一定程度的自動化生產？

軟硬結合

攻自動化

答：成衣廠近年來積極鑽研自動化，主因之一是東南亞薪資快速上漲，五年累積就是倍數漲幅，此外，成熟技術工已經難覓，透過自動化不僅可以解決缺工問題，也能維持一定品質。

另外，自動化也帶動產能效率提升，目前估計，只要做好自動化，產能效率提升30~40%並非難事。

不過自動化並非一蹴可及，是未來5~10年課題，目前有一家陸資成衣廠宣稱可以做到無人工廠，然而，其生產的成衣為簡單款式圓領無口袋T-shirt，只要四片布料接上去就可以。

然而多數服飾有複雜設計與變化，換言之，成衣廠只能做到少人化。

只是「自動化」並非是買機器設備而已，如何透過現場流程、軟體與硬體結合，才能讓設備價值提升，換句話說，自動化設備本身不是問題，關鍵在於會不會使用。

以聚陽南越工廠為例，目前兩條產線引進懸吊系統正在做測試中，每個工作台必須讓懸吊系統停留多久，才能達到生產流程順暢，如果設備與系統沒有到位，可能會產生某一個工作台塞車狀態，其他工作台卻處於閒置狀態，自動化設備就變成扣分。

擴產計畫 勢在必行

問：所以擴線計畫也會暫時放緩嗎？

答：現在開一座新廠費用都很高，此外，為了避免2016年快速擴廠造成閒置產能壓力，因此目前開新廠的速度會放緩，但是增加產線是一定會進行，包括印尼與南越。

印尼三寶瓏Demak三廠規劃16條產線，四與五廠共計40條產線將會在2018年第2季決定建廠時間，另外，南越永隆省第二棟運動專精工廠32條產線，同樣在第2季拍板建廠期。不過，運動專精首座工廠1,500人已順利完成招工，正投入生產中，還有北越海陽省工廠20條線招工中，預計2018年底招工完成，若上述加起來也有108條產線。

至於中美洲與非洲布局，由於地理位置遙遠，管理不易，因此初期都會找策略合作廠發代工訂單為主，先求有、再求好，在中美洲傾向落腳瓜地馬拉，當地有產業聚落，並以短纖為主，不過若要輸美零關稅，必須使用美國生產紗線，非洲最快在2018年3月就發代工訂單。

問：聚陽耕耘運動服飾市場已久，成績如何？

答：2017年運動服飾出貨占比約23%，2018年估計會成長至27%，緊接著2019年目標設定在三成，希望可以年年逐步提升。

聚陽

相關新聞

桃機免稅店權利金 機動調整

2018-01-02 04:19

精算代價 創造三贏

2018-01-02 04:19

海運美國線滿艙 漲價三成

2018-01-02 03:31

業界樂觀今年景氣

2018-01-02 03:31

外商瘋造大船…雙雄不跟進

2018-01-02 03:31

老董領軍 披上科技戰袍

2018-01-02 03:30

財經觀點／進口車保養貴 國產車或可一搏

2018-01-01 23:25

電商商機發燒 宅配通去年營收飆高

2018-01-01 22:48

熱食被搶光 超商業績開趴

2018-01-01 13:39

生技、油品、量販、休閒…台糖多缺跨業競爭力

2018-01-01 13:39

台糖績效下降 部分轉投資連虧3年

2018-01-01 13:39

2018大台北房市 業者預言4現象

2018-01-01 10:54

建案說雨遮不計價真還假？ 三招分辨

2018-01-01 10:52

雨遮不登記今上路 新一波買賣角力戰開打！

2018-01-01 10:51

結合地方特色 郵輪業推體驗旅遊

2018-01-01 00:43

郵輪商機大 2018旅客數衝120萬

2018-01-01 00:42

廣告效益降…老品牌撤出台北東區一線商圈

2018-01-01 00:41

國際品牌進駐 北市東區店面轉熱

2018-01-01 00:41

台塑化歲修排定 不影響旺季產能

2018-01-01 00:35

攜手美商 台塑科騰將投產

2018-01-01 00:35

台塑四寶 拚連三年賺2,000億

2018-01-01 00:35

華航三架封存貨機 暫不投入運能

2018-01-01 00:16

莊豐如領軍六福逆勢突圍 不畏觀光業低迷持續拓點

2017-12-27 08:58
看更多

熱門文章

台塑企業示警：各縣市競相減煤 全國燃煤電廠將崩盤

2018-01-01 18:55

竹科尾牙商機大！飯店調漲熱門時段售價

2018-01-01 15:42

2018大台北房市 業者預言4現象

2018-01-01 10:54

理想保額600萬 國人只買到56萬

2018-01-01 09:35

民營銀行房貸放款水位拉警報 審房貸排班進件

2018-01-01 20:56

房市低迷 銀行回收法拍債權要花一年半

2018-01-01 20:56

四大會計師事務所首位女性CEO林琬琬 為何出線…

2018-01-01 22:25

統一與美國星巴克股權交易 2017年底完成交割

2018-01-01 18:53

台塑擬投資570億元 興建天然氣電廠及接收站

2018-01-01 21:33

2025年台灣天然氣發電占比50% 將是世界第一國

2018-01-01 19:04

台電增員近千 加班費卻遽增12億

2018-01-01 13:39

建案說雨遮不計價真還假？ 三招分辨

2018-01-01 10:52

今年起報遺產稅不必舟車勞頓 線上可搞定

2018-01-01 15:53

台糖績效下降 部分轉投資連虧3年

2018-01-01 13:39

核電減人力卻增 立院預算中心：與非核家園目標相違背

2018-01-01 13:39

熱食被搶光 超商業績開趴

2018-01-01 13:39

海外網購族注意 進口免稅門檻降至2000元

2018-01-01 11:16

雨遮不登記今上路 新一波買賣角力戰開打！

2018-01-01 10:51

生技、油品、量販、休閒…台糖多缺跨業競爭力

2018-01-01 13:39

新春贏好彩頭 金融業發財米水伺候客戶

2018-01-01 09:34

展望2018 AI、電競、伺服器旺

2018-01-01 13:41

電商商機發燒 宅配通去年營收飆高

2018-01-01 22:48

台積獲急單 新年好兆頭

2018-01-02 01:45

2018新制上路 非居住者扣繳門檻調高

2018-01-01 13:39

跨年錢潮 電商賺一波

2018-01-01 13:39

台積電南京廠 提前半年量產

2018-01-01 23:29

台中百貨雙雄新光三越、大遠百 元旦連假業績開紅盤

2018-01-01 21:33

鴻海威州廠 拚2019投產營運

2018-01-02 00:57

節能車當道 這幾款電動車吸睛

2018-01-01 18:17

泉盛抗體藥研發有成 FB704A向美國申請臨床

2018-01-01 21:33

台灣股票博物館官網 導入360度環景及AR新體驗

2018-01-01 14:21

鴻海威州投資／地方政府相挺 推工者有其屋

2018-01-02 00:57

1月桶裝瓦斯凍漲 天然氣調降2.55%

2018-01-01 18:15

投資台灣會議 聚焦優化新創環境

2018-01-01 19:30

元大期貨：2018年期市量能展望樂觀

2018-01-01 18:57

麥電天然氣電廠 拚2025年商轉

2018-01-01 23:20

台幣開紅盤 盯四指標

2018-01-02 01:51

財經觀點／進口車保養貴 國產車或可一搏

2018-01-01 23:25

華為威脅蘋果 搶當手機二哥

2018-01-02 03:29

緩！房貸放款量 銀行不再衝

2018-01-01 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top