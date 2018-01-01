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台北車展 350款新車亮相

2018-01-01 02:49聯合報 記者徐兆玄

台北世界新車大展正在台北南港展覽館開展至一月七日，350款新車亮相。

台北世界新車大展，圖為NISSAN（裕隆日產）概念跑車2020 Vision G...
台北世界新車大展，圖為NISSAN（裕隆日產）概念跑車2020 Vision Gran Turismo。 記者徐兆玄／攝影
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台北世界新車大展，圖為TOYOTA的i-TRIL Concept電動小車。 記者...
台北世界新車大展，圖為TOYOTA的i-TRIL Concept電動小車。 記者徐兆玄／攝影
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