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東森TV交易 拚春節前過關

2017-12-31 01:10經濟日報 記者彭慧明／台北報導

眾所矚目的東森電視集團股權交易案進入重頭戲。國家通訊傳播委員會（NCC）將在1月4日下午2時舉辦公聽會，聽取各方對買家茂德國際投資收購東森電視大股東凱雷手中六成股權的意見，以及利害關係陳述。併購金額估計約新台幣200億元，是國內近年來最大宗頻道交易案，業界傳言茂德國際「打好招呼」，預料交易案會在農曆年前過關。

東森電視是台灣最大電視集團，旗下擁有東森電視擁有新聞台、財經新聞台、綜合台、戲劇台、洋片台、電影台、幼幼台及超視共八個電視頻道，海外還有美洲衛星台及亞洲衛星台。過去在地產業低調的茂德機構總裁張高祥最後加碼，以177億元買下凱雷及東森國際的所有持股，將一躍成為國內媒體大亨。

先前東森電視傳出不少交易對象，但都卡在黨政軍條款，以及大股東之一的東森國際不斷抗議買方身分不適格。去年初美國娛樂公司DMG執行長丹密茨高調宣布併購，但DMG本身有大陸陸資色彩，不等送件就告吹；去年10月，台灣數位光訊（台數科）宣布將收購東森電視約六成股權，但槓上東森集團總裁王令麟，東森國際不但到法院提告、祭出假處分等招數，還有王令麟的政界好友買了台數科股票，「一股卡住百億交易」，讓台數科跳腳。最後NCC 還是以台數科本身的問題，在5月底駁回台數科申請。

茂德機構另成立茂德國際投資出手買東森電視，因為是「圈外人」、備受矚目。NCC表示，因為茂德國際不是上市櫃公司，先免除了「黨政軍可能持股」問題；另外在資金部分，茂德國際董事長張高祥提示多家銀行的存款證明，手中握有百億現金，足以證明不用靠東森電視賺錢，還有足夠資金挹注生產內容；加上茂德國際投資的股東是張高祥一家人，「成分單純」成了交易案可能順利過關的最大原因。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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