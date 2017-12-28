親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

用過都說讚！洗了50年的搓衣板 竟是光緒聖旨石碑

福建平潭-台北港 台北快輪28日首航

2017-12-28 12:40聯合報 記者林宸誼╱即時報導

福建平潭-台北港，台北快輪28日舉行首航儀式。中國網海峽頻道
福建平潭-台北港，台北快輪28日舉行首航儀式。中國網海峽頻道
分享
福建平潭往返台北港的萬噸級高速滾裝貨輪「台北快輪」，28日首航儀式在平潭金井碼頭舉行，從平潭到台北單程僅需5個半小時，首航後實行常態化定期班輪運輸，計畫每周三個航班往返平潭至台北。

新華社報導，平潭兩岸快件中心管理辦公室副主任林立表示，之前進出口貨品主要透過「海峽號」「麗娜輪」運載，時效高、成本低，但隨著跨境電商和國際快件業態的迅速發展，運力已無法滿足現實需求。「台北快輪」一次最大可載運230標箱，可運載跨境電商、快件、小貿市場貨物及一般貿易貨物，將極大推動兩岸貨物貿易的開放與便捷。

台灣華岡集團董事長洪清潭表示，平潭既是海關特殊監管區，又是自由貿易試驗區，具有高效便捷的通關優勢，為兩岸物流企業提供了便利的通關環境。平潭至台灣「台北快輪」高速貨運滾裝航線的開通，為兩岸進出口貿易企業提供新的選擇，並將促進兩岸經貿往來及人文交流。

平潭至台灣「台北快輪」高速貨運滾裝航線，由平潭綜合實驗區交通投資集團與廈門華岡物流有限公司聯合營運，並合資成立嵐台兩岸海運快件有限公司作為聯合營運載體。

該航線首航後將實行常態化定期班輪運輸，計畫每周三個航班往返平潭至台北，初定每周一、三、五由平潭出發至台北，預計每年將達到150個往返航次。

台北快輪船長167公尺，總噸位1.8萬噸，從平潭到台北單程僅需5個半小時，是目前入境平潭港最大噸位高速貨物滾裝船。

中國網海峽頻道報導，包括十屆全國人大常委會副委員長、兩岸企業家峰會大陸方面副理事長盛華仁、福建省九屆、十屆人大常委會副主任林強，區黨工委書記張兆民、區黨工委副書記、管委會主任林文耀；省人大、省台辦、省交通運輸廳、福建出入境檢驗檢疫局、福建海事局等有關部門領導，及兩岸航運物流企業代表應邀出席。

首航儀式前台北快輪停泊在平潭金井碼頭。中國網海峽頻道
首航儀式前台北快輪停泊在平潭金井碼頭。中國網海峽頻道
分享

福建跨境電商航線
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

台商注意！2018年大陸稅收管理三大新趨勢

2017-12-28 13:18

習近平與曾慶紅 拉手合照曝光

2017-12-28 10:19

中共二中全會論修憲 港媒：寫入習思想

2017-12-28 12:33

陸學者：2018年中美關係挑戰更多

2017-12-28 11:28

檢調搜新黨青年軍 國台辦：兩岸關係糟糕訊號

2017-12-28 00:07

一地兩檢 大陸邊防、公安將首進香港執法

2017-12-28 00:07

大陸明年研擬修憲 可能納入習思想

2017-12-28 00:07

張志軍重彈反獨舊調 要台商堅定信心

2017-12-27 23:31

中美簽約 北斗衛星、GPS可同步用

2017-12-27 23:04

中巴經濟走廊將延伸至阿富汗 印度緊張

2017-12-27 23:01

中共下令 武警由中央軍委統一領導

2017-12-27 22:39

俄羅斯10架蘇35戰機 交付中國

2017-12-27 22:31

中國船隻走私油品助北韓 北京稱無確鑿證據

2017-12-27 22:28

公民廣場不給集會？ 黃之鋒：何有重開之意？

2017-12-27 19:02

孫中山母在港墓地 指示石碑遭潑漆非墓碑

2017-12-27 17:29

香港10大風水名穴之首 孫中山母墓不及其鄰「5億探長」

2017-12-27 17:29

搜索王炳忠驚動北京 引爆兩岸交火

2017-12-27 16:15

中共19屆二中全會明年1月召開 研究修憲

2017-12-27 15:24

習近平傳腹痛 平安夜入院治療

2017-12-27 15:21

共機頻繁繞台 國台辦：大家慢慢就習慣了

2017-12-27 14:13

府駁回曾永權赴陸申請 北京稱干擾交流

2017-12-27 13:45

陸媒指日媒假新聞 否認中美兩軍有熱線

2017-12-27 13:34

中共19屆二中全會明年1月召開 研究修改憲法

2017-12-27 13:31

陸前駐伊朗大使：中伊關係障礙是美國

2017-12-27 13:23

詐騙猖獗 國台辦：台灣輕縱得不到應有的懲罰

2017-12-27 13:11

昆山暫緩限排措施 台商：以往好的方向前進中

2017-12-27 12:56

新黨遭搜查 國台辦主任張志軍：發出非常糟糕的訊號

2017-12-27 12:34

國台辦：大陸已核發269萬本卡式台胞證

2017-12-27 12:33

陸連續發射偵察衛星 傳與北韓有關

2017-12-27 12:21

陸媒：賈躍亭欠債案可成經典案例

2017-12-27 12:17

唐鳳視訊參會 國台辦：自娛自嗨如蚍蜉撼樹

2017-12-27 12:15

孫政才擁有四名情婦 最愛妙齡女大生

2017-12-27 11:36

國台辦：希望台企理解支持昆山限排令

2017-12-27 11:06

16年前元旦 習近平曾在台媒登廣告祝民眾新年快樂

2017-12-27 10:36

國防報告書提「灘岸殲敵」 港媒諷：官員電影看太多了

2017-12-27 10:06

江蘇首個智慧辦案中心啟用

2017-12-27 02:09

習近平要求政治局成員：對黨忠誠 管好家人

2017-12-26 23:55

陸維權人士吳淦拒認罪 重判8年

2017-12-26 23:45

北京：中巴經濟走廊 擬延伸阿富汗

2017-12-26 22:52
看更多

熱門文章

護士超忙！ 男友求婚她秒答應：別耽誤我上班

2017-12-27 22:31

影／馬桶刷刷水杯 五星飯店超噁打掃全都錄

2017-12-27 17:41

用過都說讚！ 洗了50年的搓衣板 竟是光緒聖旨石碑

2017-12-28 12:22

台劇低迷 陸網分析：三句話離不開眼淚、愛情和偶像

2017-12-27 16:14

共機頻繁繞台 國台辦：大家慢慢就習慣了

2017-12-27 14:13

又再欺壓員工？ 被罰跪爬過馬路的人竟全都是老闆

2017-12-27 16:21

中美簽約 北斗衛星、GPS可同步用

2017-12-27 23:04

翻修清朝商儒百年古厝 地底挖出「神秘八卦陣」

2017-12-28 12:22

習近平傳腹痛 平安夜入院治療

2017-12-27 15:21

觀察站／北京開便門 「窮台」又一招

2017-12-28 01:51

俄羅斯10架蘇35戰機 交付中國

2017-12-27 22:31

中共下令 武警由中央軍委統一領導

2017-12-27 22:39

習近平與曾慶紅 拉手合照曝光

2017-12-28 10:19

密集飼養被人「放生」？ 香港大埔現逾千蝗蟲

2017-12-27 18:54

一地兩檢 大陸邊防、公安將首進香港執法

2017-12-28 00:07

中國大齡女想「脫單」 半數接受姐弟戀

2017-12-27 15:24

中巴經濟走廊將延伸至阿富汗 印度緊張

2017-12-27 23:01

監控全民 大陸建世界最大DNA數據庫

2017-12-28 04:35

孫中山母在港墓地 指示石碑遭潑漆非墓碑

2017-12-27 17:29

張志軍重彈反獨舊調 要台商堅定信心

2017-12-27 23:31

中共19屆二中全會明年1月召開 研究修憲

2017-12-27 15:24

陸徵環保稅 台商負擔變重

2017-12-28 01:13

香港高鐵設內地口岸區 被批侵犯自治權

2017-12-27 22:41

寧波舟山港 成全球首個年貨物吞吐量超「10億噸」大港

2017-12-27 15:09

香港10大風水名穴之首 孫中山母墓不及其鄰「5億探長」

2017-12-27 17:29

京張高鐵2019年底通車 北京到延慶30分鐘

2017-12-27 15:22

防止「大城市病」 上海祭出2,500萬人口上限

2017-12-27 22:47

張志軍：推動台企在陸上市

2017-12-28 01:14

表情酷、手指天 太原商場「川普狗」來了

2017-12-27 15:23

20歲奪世界賽第5冠 柯潔破棋壇紀錄

2017-12-27 15:22

武漢開通第9座長江大橋 長江最寬橋

2017-12-28 13:00

檢調搜新黨青年軍 國台辦：兩岸關係糟糕訊號

2017-12-28 00:07

婦女下體劇痛驚見異物 用手取出竟是醫療針頭

2017-12-28 13:33

年貨物吞吐量10億噸 寧波舟山港冠全球

2017-12-28 04:13

曾宣布不願意 柯潔食言：2018年4月對弈AI

2017-12-27 22:15

福建平潭-台北港 台北快輪28日首航

2017-12-28 12:40

石濟高鐵將通 京津冀成環狀

2017-12-27 15:21

大陸明年研擬修憲 可能納入習思想

2017-12-28 00:07

一地兩檢 陸執法人員將在香港高鐵站劃地執法

2017-12-27 18:35

陸北斗衛星與歐洲伽利略 商討相容事宜

2017-12-27 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top