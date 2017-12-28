福建平潭-台北港 台北快輪28日首航

2017-12-28 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



福建平潭-台北港，台北快輪28日舉行首航儀式。中國網海峽頻道 分享 facebook 福建平潭往返台北港的萬噸級高速滾裝貨輪「台北快輪」，28日首航儀式在平潭金井碼頭舉行，從平潭到台北單程僅需5個半小時，首航後實行常態化定期班輪運輸，計畫每周三個航班往返平潭至台北。

新華社報導，平潭兩岸快件中心管理辦公室副主任林立表示，之前進出口貨品主要透過「海峽號」「麗娜輪」運載，時效高、成本低，但隨著跨境電商和國際快件業態的迅速發展，運力已無法滿足現實需求。「台北快輪」一次最大可載運230標箱，可運載跨境電商、快件、小貿市場貨物及一般貿易貨物，將極大推動兩岸貨物貿易的開放與便捷。

台灣華岡集團董事長洪清潭表示，平潭既是海關特殊監管區，又是自由貿易試驗區，具有高效便捷的通關優勢，為兩岸物流企業提供了便利的通關環境。平潭至台灣「台北快輪」高速貨運滾裝航線的開通，為兩岸進出口貿易企業提供新的選擇，並將促進兩岸經貿往來及人文交流。

平潭至台灣「台北快輪」高速貨運滾裝航線，由平潭綜合實驗區交通投資集團與廈門華岡物流有限公司聯合營運，並合資成立嵐台兩岸海運快件有限公司作為聯合營運載體。

該航線首航後將實行常態化定期班輪運輸，計畫每周三個航班往返平潭至台北，初定每周一、三、五由平潭出發至台北，預計每年將達到150個往返航次。

台北快輪船長167公尺，總噸位1.8萬噸，從平潭到台北單程僅需5個半小時，是目前入境平潭港最大噸位高速貨物滾裝船。