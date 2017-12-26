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SONO日本料理慶30周年 將重現歌舞伎美學的日本忘年會

2017-12-26 23:02經濟日報 記者宋健生╱即時報導

曾被選為台中最佳日本料理店的「SONO」，為慶祝30周年慶，同時迎接新年到來，今（26）日宣布將於明年1月1至2月14日，推出中部地區首場「日本忘年會」大和饗宴。

這場饗宴結合台中第一家「西川淑敏」日本傳統舞踊，與台灣第一位日本沖繩三線琴演出家曾健裕的表演，呈現日本忘年會坐榻榻米、飲酒吃飯與欣賞歌舞伎演出的傳統風情。

日本「忘年會」是日本人在歲末年終喝酒慶祝、迎接新年來到的聚會，就像台灣的尾牙一般。創立於1986年的SONO日本料理，曾被「吃在中國」品嘗協會評為台中最好的日本料理店，白牆黑瓦的日本傳統建築，與靜謐雅緻的日式庭園，不但延襲傳統大和文化的溫文儒雅，低調隱密的傳統榻榻米包廂更是政商名流來台中最愛的聚會場所。

包括前總統李登輝、連戰、陳水扁，以及名導李安、吳宇森、魏德聖等人都曾是座上佳賓，尤其是李安在台中拍攝電影「少年PI」時，最喜歡與家人在隱密不受干擾的小包廂內用餐。而談到日本大和文化，老闆洪強森表示，SONO所在的這一區，在日據時代被稱為「大和村」，是日本高官顯貴居住的區域，當年朱門玉戶冠蓋雲集，所以這一區也是台中日本料理的發源地。

只是隨著物換星移、商圈沒落，許多老式建築物被改建成大樓，漸漸失去大和村原有的日式風華，只有SONO靜靜佇立30年不變，為的是在時間的流轉中，紀錄下珍貴的文化歷史，與台中人共有的回憶。

為了慶祝開幕30年，SONO日本料理今年首度推出「日本忘年會」大和饗宴，並與台中第一家「西川淑敏」日本傳統舞踊，及台灣第一位日本沖繩三線琴演出家曾健裕合作，從視覺、聽覺到味覺完整呈現日本傳統忘年會的風雅情趣。另外，SONO也讓想要尾牙聚餐或與家人共度新年假期的民眾，體驗台中獨一無二的日本歌舞伎美學，表演時段為1月1日至2月14日每週四、六的晚上7時30分。

而專為30周年慶推出的大和套餐，包括了日本最經典的「懷石八寸」開胃前菜、握壽司四貫、軟殼蟹沙拉、香煎鮮魚佐香檸芥末醬或碳烤雞排佐蒔蘿洋蔥醬、蛤蜊土瓶蒸、月之戀人手作甜點及咖啡飲品等。

SONO專為30周年慶推出的大和套餐，包括了日本最經典的「懷石八 寸」開胃前菜等...
SONO專為30周年慶推出的大和套餐，包括了日本最經典的「懷石八 寸」開胃前菜等。記者宋健生／攝影
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曾被選為台中最佳日本料理店的「SONO」，為慶祝30周年慶，將於明年1月1至2月...
曾被選為台中最佳日本料理店的「SONO」，為慶祝30周年慶，將於明年1月1至2月14日，推出中部地區首場「日本忘年會」大和饗宴。記者宋健生／攝影
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