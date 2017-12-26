日月光：昆山廠沒有停工 生產線正常運作

2017-12-26 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



遭網路消息點名遭大陸昆山區官方要求停工的封測龍頭廠日月光（2311）集團上午表示，昆山廠沒有停工，所有生產線一切正常運作；該公司董事長張虔生因信託規劃，昨日申報轉讓個人持有日月光11萬2927張股票動作，略微影響股價波動。

日月光集團今天表示，董事長張虔生因信託規劃，申請轉讓個人持有日月光股票共1億1,292萬7,212股，占總發行股數約1.29%，將採逐筆鉅額交易方式出讓。

法人指出，大股東採逐筆鉅額交易，背後一定有特定的接收人，將張虔生的股票全部接走，以穩定其握有公司的股權數。

為執行信託規劃，張虔生將個人資產依法納入所設的信託中，以昨（25）日向證交所申報逐筆鉅額交易方式出讓，依法申報三天後（12/28）一個月內期間內執行完畢。日月光指出，張虔生將透過其百分之百持有的「價值投資有限公司」（Value Tower Limited」）於集中市場，依市場價格買入相同股數的日月光股票（即11萬2,927張）。換言之，交易前後，張虔生最後持有日月光總股數將維持不變。

據了解，張虔生原透過這家價值投資有限公司已間接持有日月光40萬7,449張，經過上述交易後，增加至52萬376張持股。

加計其透過香港商微電子國際公司間接持有的日月光共136萬8,655張持股，則總計持有日月光股數為188萬9,032張，占總發行股數約21.65%。