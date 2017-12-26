昆山市要求限排 台商：初期汙水將留置廠內

2017-12-26 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉怡妤 ╱即時報導



昆山市因汙水排放問題大動作進行周邊工廠管制，原定將吳淞江流域區域內工廠均須停產，牽連廣泛，轉為限排，近一至二周昆山市政府將加強管控力道；台廠透露，主要因地方政府發現吳淞江水域遭汙染，因此強力管制。

廠商指出，主要因吳淞江水質汙染，昆山市政府早前通知該區域所有工廠進行停產，影響廣泛，台商協會緊急出面協調後，使得停產政策臨時暫緩，改為汙水限制排放，預期短期幾周將是汙水排放風頭上，相關流域的周邊台廠勢必短期內不會排放汙水，留置廠內。

廠商表示，目前於吳淞江工廠僅收到早前的停產通知，目前限排通知書尚未收到，短期內對於昆山市政府後續管制政策尚不清楚，待公文收達後因應，預期在中國正視環保與防治污染問題，後續在廢汙水與廢棄物廠處理上，廠商須更為積極。

上櫃公司光洋科（1785）因在吳淞江流域設有工廠目前面臨限排，公司表示，由於公司在昆山市共有兩座廠房，其一落於吳淞江流域因此面臨限排，另一工廠則維持正常運作，後續可透過產能調配解決目前問題，另外，公司目前僅有一產品線產生廢水，靶材、汽車化學品均無配水產生，銀化學品則會生成廢水，初期將留置廠內暫不排放。

光洋科仍有產品庫存，預期昆山市政府限排政策，短期內對營運不造成衝擊。

另外，事件可確定中國重視環保，後續光洋科將增改環保設備，目前排放水以符合當地排放標準，後續將自我管理增強排放標準。目前主管機關櫃買中心已要求公司回報影響程度。