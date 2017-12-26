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生活市集攜手愛合購 創競業結盟先例

2017-12-26 10:56中央社 台北26日電

創業家兄弟創辦人郭書齊表示，網購整體第4季均有爆發性成長，接下來迎接2018年第...
創業家兄弟創辦人郭書齊表示，網購整體第4季均有爆發性成長，接下來迎接2018年第1季更要堅守市場並持續向外拓展。 聯合報記者曾吉松／攝影
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創業家兄弟旗下生活市集今天宣布與社群團購網ihergo愛合購合作，將生活市集全站近6000項商品進駐愛合購網站，提供消費者揪團購買，創下本土電商競業結盟先例。

電商平台業者創業家兄弟發布新聞稿表示，即日起凡是從愛合購揪團到生活市集下單，可享輸入專屬折扣碼ihergo85再打85折優惠，愛合購也將再贈送2%紅利回饋，聯手搶攻生活用品團購市場。

根據創業家兄弟提供的資料，生活市集客單價平均約新台幣850元，大組數採購已占整體訂單的3成且穩定成長；其中整體女性團購消費力驚人，占比高達7成。

愛合購的會員數為110萬人，每天進行的團購平均為3000團，主力消費族群為小資女、女性上班族及家庭主婦，平均下單金額約2500元到3000元，回購率高達8成。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，網購整體第4季均有爆發性成長，接下來迎接2018年第1季更要堅守市場並持續向外拓展，生活市集開站以來每年以30%到40%的速度快速成長，一直以來都是創業家兄弟成長很重要的動能；展望2018年，生活市集將透過多元管道搶攻居家生活類別市占率。

郭書齊說，愛合購10年來著力經營社群團購有成，透過強強聯手生活市集，可快速觸及110萬喜愛團購的會員，愛合購的消費者也立即享有近6000項商品，預期將有效帶動訂單量及客單價的提升，並創造雙贏的局面。

愛合購總經理劉謦豪則表示，愛合購是具備社群特性的團購網站，能幫網友找到同好一起購物，讓團購不侷限於揪同事、親友等熟人，有助於「把團做大」；至於生活市集上架5000到6000項日常生活商品，商品線相當完整，雙方各有所長，透過結盟將有效打造出完整的生活用品團購生態系。

團購創業家兄弟電商
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