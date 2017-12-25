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華航五連霸 蟬聯美《Global Traveler》北亞最佳航空

2017-12-25 10:46經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航連續五年蟬聯美國知名旅遊雜誌《環旅世界》 「北亞最佳航空」大獎，並獲「最佳商...
華航連續五年蟬聯美國知名旅遊雜誌《環旅世界》 「北亞最佳航空」大獎，並獲「最佳商務艙座椅設計」殊榮。　圖／華航提供
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美國知名旅遊雜誌《環旅世界》 (Global Traveler) 「第 14 屆年度讀者大調查」 ( Global Traveler Tested Reader Survey Awards ) 結果揭曉，中華航空奪得「北亞最佳航空」大獎 (Best Airline in North Asia )，並獲頒五連霸殊榮 (Quint Status Award)，同時連續三年蟬聯「最佳商務艙座椅設計」 ( Best Business-Class Seat Design)，華航深獲國際商務旅客讚賞，再次將台灣品牌打響國際名聲。

華航陸續引進十架777與14架A350新機，加上專業的維修團隊技術及空、地勤貼心服務，提供旅客穿梭世界、洽公旅遊的最佳選擇。華航優化全球航網，12月起開航台北-倫敦航線，台北-雪梨增為每日兩班往返，台北－布里斯本－奧克蘭增為每日一班，2018年春季開闢臺北-美國加州安大略直飛航線，持續布建綿密航網，擴大飛航版圖。

《環旅世界》舉辦年度讀者大調查已邁入第14年，選出逾80個旅遊相關產業類別最佳代表，該刊讀者群多為每年搭機區域線平均超過13次、國際線11次以上的企業家、高階經理等商務人士。《環旅世界》執行長Francis X. Gallagher表示，「華航此次不僅獲得『最佳商務艙座椅設計』，且連續五年蟬聯『北亞最佳航空』殊榮，是代表華航服務品質、航網布局等卓越成就的重要證明。」

華航在2017年屢獲國內外大獎，包括第128屆美國玫瑰花車國際花車首獎、《Cheers雜誌》 2017 年「新世代最嚮往企業TOP 20」、連續19年獲頒亞洲《讀者文摘》「信譽品牌金獎」、《Air Cargo World》2017全球航空貨運卓越服務獎、2017 TCSA台灣企業永續獎、2017年遠見五星服務獎及機上雜誌《Dynasty》蟬聯美國APEX優秀出版卓越獎等。

華航
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