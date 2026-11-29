輝達GTC DC大會本周登場，貨櫃式AI運算系統DSX POD（Compute Container）有望是一大焦點，主要協力廠鴻海（2317）營運吃補之餘，鴻海正透過與東元（1504）結盟，攜手搶攻相關商機。隨著DSX POD出貨旺，東元成為鴻海之外，另一個大贏家。

業界傳出，民主黨可能藉由AI用電議題，收緊全美AI基建規模，輝達正全力衝刺貨櫃式AI運算系統DSX POD布局，藉由DSX POD具備建置彈性的優勢，先在製造端完成運算、布線與液冷整合，再到現場快速部署，讓傳統資料中心交付邏輯能重新排序，持續搶攻AI工廠與AI基建商機，將成這次GTC DC一大亮點。

東元證實，透過策略聯盟夥伴鴻海切入輝達DSX POD生態系，主攻貨櫃外部電力、冷卻系統與管路整合，推進800VDC及固態變壓器（SST）技術，搶攻AI基建商機。

東元與鴻海去年結盟後深化合作，上月底二度參展鴻海科技日，即秀出基於DSX POD的40呎一體式模組化資料中心（All-in-One MDC）。當天輝達主管在場簡報，秀出合作夥伴名單，東元也位居供應鏈一環。

具體分工上，鴻海發揮伺服器與運算架構優勢，東元主攻貨櫃外部基建。東元說明，憑藉機電實務經驗，負責貨櫃外部的電力、冷卻系統及管路設計整合；未來隨該標準化架構導入各大伺服器廠，可望以關鍵供應商角色切入更多AI基建專案。

為支撐模組化資料中心快速交付，東元強化海外預製產能。董事長利明献表示，併購馬來西亞Dynaciate（更名TECO NXG），將逾80%作業移至工廠預製以縮短交期，正執行當地MW級專案，預計年底前完成並展示，展現大型專案落地能力。

面對AI高密度運算需求，東元已累計承攬建置達1GW資料中心工程實績，技術上同步開發800VDC高壓直流供電架構與固態變壓器（SST），並整合CDU泵浦、工業扁線動力模組及PCW製程冷卻水系統，串聯完整熱管理循環。

法人指出，雲端服務供應商為搶算力時間，對「隨插即用」的貨櫃式資料中心需求看增。東元打入輝達DSX POD標準設計，結合自身五大模組整合與海外預製產能，拉高與傳統重電同業的差異化，為中長期資料中心業務增添成長想像空間。