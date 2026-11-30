台灣醫療科技展將於12月3日登場，將迎接27國、65個海外代表團。主辦單位生策會表示，今年來台的海外代表團中，菲律賓政府醫藥採購團（PPI）、印度醫材協會（AiMED）及土耳其生技產業協會（BiYOSAD）將成為最重量代表團，將積極與台灣洽談跨國醫療及產業合作商機。

生策會表示，本屆海外代表團涵蓋醫療協會與醫院、醫材設備與智慧醫療、生技製藥與再生醫療，以及經銷商與國際組織等領域。其中，東南亞規劃有八個國家、37個代表團參與，占整體海外代表團數量逾半，為今年國際商務交流重點。

今年展會國際交流版圖也進一步擴大，包括哈薩克、斯洛維尼亞等國家首次來台參與展會，另有22個產業協會與醫學會首次來展交流。

今年展會所舉辦的七場國際商機交流會，12月3日舉辦的「歐美澳場」，將串聯歐美澳醫材與數位健康產業領袖，尋求共同開發及市場合作商機；「瑞典國家館主題演講」則匯聚瑞典官方、醫學研究機構及國際企業，探討台瑞醫療創新與全球合作契機。

12月4日將舉辦三場交流會中，「醫院場」將匯聚東南亞及中亞私立醫院領袖，對接台灣智慧醫院及醫院管理經驗，提升醫療照護品質；「東南亞醫材場」鎖定快速成長的東南亞醫材市場，結合台灣醫材、數位健康及AI解決方案，拓展區域商機；「中東非洲場」則串聯當地診斷、生技及創新領域的產業領袖，攜手台灣業者開拓新興醫療市場。

12月5日登場的「醫藥場」，將串聯歐洲學名藥產業、東南亞藥品採購夥伴及台灣製藥業者，共同建構具韌性的全球藥品供應鏈；同日舉辦的「印度與東協場」，則邀請法規、生技、製造及採購專家，分享台灣企業進入當地市場的實務路徑。