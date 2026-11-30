全球生技產業投資回溫，台灣生技業2027年可望迎來新一波營運起飛期。根據法人最新報告指出，受惠新藥商業化放量、CDMO訂單成長及醫材擴產效益，三大領域具備獲利成長契機；另外創新藥國際授權也將迎來高峰期。

法人指出，在四大題材帶動下，藥華藥（6446）、漢達（6620）、浩鼎（4174）、保瑞（6472）、台康（6589）、晶碩（6491）、圓祥（6945）、漢康-KY（7827）及泰合（6467）等公司成為資本市場關注焦點。

業界說明，2027年全球大型藥廠面臨主力產品專利陸續到期及美國藥價政策壓力，預期將持續透過授權、併購及委外製造補充產品線與生產能力，台灣具備產品商業化、國際訂單量產及海外市場拓展能力的生技公司，可望率先受惠。

新藥商業化方面，藥華藥旗下新藥BESREMi在美國真性紅血球增多症（PV）第一線治療市場滲透率持續提升，加上第二項適應症原發性血小板過多症（ET）挹注，法人預估2027年底美國兩大適應症接受治療的患者數將分別達5,780人及2,825人。

除了藥華藥之外，明年創新產品商業化的公司還包括漢達的抗癌藥HND-039，該藥品雖然仍面臨原廠的專利侵權訴訟，但漢達強調，期待今年底前專利訴訟能告一段落，漢達將持續進行產品商業化之推進，盡快將產品上市。

CDMO方面，法人分析，保瑞今年累計CDMO新簽訂單達4.36億美元，未來12個月在手訂單達3.4億美元，明年隨既有廠區出貨恢復、新產線放量及產能利用率提升，本業獲利改善幅度可望優於營收成長。

另一家公司台康今年持續擴大國際客戶合作，預期2027至2028年CDMO訂單仍將延續成長。竹北二廠目前正準備接受日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）實地查核，並以日本客戶商業化產品2027年開始出貨為目標。

醫療器材方面，全球隱形眼鏡品牌商持續擴大委外製造，台廠整體接單需求仍高於現有產能。晶碩、視陽受惠日本客戶擴大委外及歐洲高階產品需求增加，明年新增產能可望帶動營收及獲利成長。望隼則有待日本及歐美客戶拓展，降低對中國大陸市場的依賴。

創新藥研發方面，浩鼎日前宣布將抗體藥物複合體（ADC）技術平台授權諾華大藥廠，潛在交易總額逾20億美元後；此外圓祥、漢康-KY、泰合等公司也憑藉差異化技術平台，明年有望拓展國際授權合作機會。