輝達2026年底壓軸盛會GTC DC將於美東時間11月30日至12月3日於華盛頓舉行，聚焦AI基礎建設創新、算力需求成長、AI代理與加速運算、製造業擴張等議題。業界傳出，輝達將力推貨櫃式AI運算系統DSX POD（Compute Container），主要協力廠鴻海（2317）正積極量產，全力搶市。

據悉，輝達執行長黃仁勳因參加國會聽證會，可能不會現身GTC DC。根據輝達官網議程表，將由副總裁兼總經理巴克（Ian Buck）擔綱12月1日開幕演說主講人，主題為「全端平台：加速美國創新、產業與經濟成長」，被市場視為是對民主黨反對AI基礎建設擴建提出「說帖」，牽動AI市場發展。

GTC DC是輝達2026年最後一場大型盛會，預料也將為AI發展定調，近期AI市況雜音不斷，業界期待輝達高層與眾多業界代表能為整體產業動態「定錨」，緩解市場不安情緒。

輝達於官網強調，將於大會展現最新技術與基礎設施推動美國創新與經濟成長，新興AI運算架構與應用負載，正協助美國各大實驗室與頂尖大學實現科學突破，AI運算基礎設施普及也帶動美國製造業成長。

法人認為，輝達GTC釋出AI對產業與科學的幫助，加上舉辦地點位於華盛頓DC，是對目前反對AI基礎建設擴建的民主黨提出說帖，也替黃仁勳幾乎同時間參加的國會聽證會聲援。

輝達GPU平台近幾年受惠於AI基礎建設的大量布建，是目前全球雲端服務大廠（CSP）採購的重點產品，黃仁勳更奔走各國推廣輝達生態系與經濟圈。先前黃仁勳離職時，市場擔心AI基礎建設進度因政策問題全面放緩的心理因素衝擊台、美股市，造成巨大衝擊。

業界傳出，民主黨可能藉由AI用電議題，收緊全美AI基建規模，輝達正全力衝刺貨櫃式AI運算系統DSX POD布局，藉由DSX POD具備建置彈性的優勢，先在製造端完成運算、布線與液冷整合，再到現場快速部署，讓傳統資料中心交付邏輯能重新排序，持續搶攻AI工廠與AI基建商機，將成這次GTC DC一大亮點。