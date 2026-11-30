輝達GTC DC大會本周登場，貨櫃式AI運算系統DSX POD（Compute Container）有望是一大焦點，主要協力廠鴻海（2317）營運吃補之餘，鴻海正透過與東元（1504）結盟，攜手搶攻相關商機。隨著DSX POD出貨旺，東元成為鴻海之外，另一個大贏家。

東元證實，透過策略聯盟夥伴鴻海切入輝達DSX POD生態系，主攻貨櫃外部電力、冷卻系統與管路整合，推進800VDC及固態變壓器（SST）技術，搶攻AI基建商機。

東元與鴻海去年結盟後深化合作，上月底二度參展鴻海科技日，即秀出基於DSX POD的40呎一體式模組化資料中心（All-in-One MDC）。當天輝達主管在場簡報，秀出合作夥伴名單，東元也位居供應鏈一環。

東元說明，憑藉機電實務經驗，負責貨櫃外部的電力、冷卻系統及管路設計整合；未來隨該標準化架構導入各大伺服器廠，可望以關鍵供應商角色切入更多AI基建專案。

為支撐模組化資料中心快速交付，東元併購馬來西亞Dynaciate（更名TECO NXG），將逾80%作業移至工廠預製以縮短交期。