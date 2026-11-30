亞馬遜AWS年度盛會「re:Invent 2026」本周登場，預料將掀起全球AI市場2026年底前新一波話題，台達電（2308）、jpp-KY（5284）、良維（6290）等來自亞馬遜AI業務比重較高的零組件供應鏈同步動起來，近期加速擴產以及供貨速度，衝刺業績。

台達電受惠AI高階電源零組件接單暢旺，今年資本支出從650億元上修至700億元，相較去年460億元大增四成，訂單能見度不僅相當高，接單動能也強勁。

台達電在中國大陸、台灣、泰國、美國等地同步擴廠，透過全球化布局，滿足北美雲端服務供應商（CSP）客戶群的需求。

台達電泰國一廠近期拆除重建，估計未來產能有望擴充數倍以上，明年有三座新工廠陸續完工。台達電也正評估新的海外營運據點，強化全球製造與研發布局。

jpp隨著亞馬遜近期拉貨動能強勁，積極配合出貨，AI伺服器機櫃、電源櫃及儲能相關機構件訂單持續湧進，今年10月營收3.88億元，年月雙增，寫下史上最強10月業績；累計今年前十月營收39.42億元，年增30.9%，創同期新高。

jpp目前手握包括亞馬遜在內的二家美系大型CSP客戶訂單，今年整體業績已比去年好，全年高成長無虞，而明年新產能陸續開出，營運動能預估比今年更強勁。

良維負責供應亞馬遜AWS大電流電源線與電力傳輸線組，良維日前在法說會強調，AWS是雲端服務供應商CSP廠之首，「成長無庸置疑」，部分客戶近期甚至加速提貨速度，訂單沒有衰退跡象。