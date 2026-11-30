台積電（2330）啟動史上規模最大的海內外同步擴廠計畫，2026年至2028年間累計資本支出預計將明顯高於過去三年約1,010億美元的水準。法人預期，台積電向來有紀律管控支出，最快2030年後才會出現單一年度資本支出破千億美元的規模。

法人進一步分析，只要AI與高速運算（HPC）的飆升動能不變，並守住投資報酬率不過度稀釋的底線，未來要等到天價的High-NA EUV設備正式導入量產，才會帶動支出規模持續墊高，在2030年後正式跨過千億美元大關。

市場高度關注資本支出大增是否影響股利配發，台積電強調，即便未來數年投入鉅額資本支出，仍致力於為股東帶來獲利增長，將繼續在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定增長的每股現金股利。

台積電財報顯示，今年首季資本支出111億美元，第2季資本支出實際動支157億美元，第3季支出138.4億美元，前三季已達406.4億美元。