台積電（2330）埃米世代先進製程報捷，業界盛傳，蘋果將成台積電A14首發客戶，跳過A16製程直接升級。A14預計2028下半年量產，進度可望優於預期，隨蘋果率先導入，意味中科晶圓25廠A14首批產能皆已提前被預訂，為台積電中長期營運吞定心丸。

目前台積電前兩大客戶為蘋果與輝達，美系AI業者晶片訂單也多由台積電操刀。市場看好，隨著更多美系AI與高速運算訂單湧入，台積電北美客戶營收占比一路竄高，今年第3季來到79%改寫新高，即將挑戰八成大關。

台積電一貫不評論單一客戶訊息與傳聞，蘋果也未回應相關議題。但業界盛傳蘋果成為台積電A14首發客戶，改變蘋果過往的升級節奏，新策略有助強化產品與生態圈應用競爭力，市場因此推測，蘋果可望在2028年後擠下輝達，重新躍居台積電最大客戶。

業界分析，從台積電2025年財報揭露的客戶占比推算，輝達營收貢獻占比從2024年的12%增至19%，超車蘋果的17%，終結蘋果長達十餘年的頭號客戶地位。