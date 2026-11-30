輝達2026年底壓軸盛會GTC DC本周登場，首度將AI時代的資安議題列入大會議程，凸顯AI資安發展重要性，零壹（3029）、精誠（6214）、華經（2468）、驊宏資（6148）、中華資安（7765）等台系資安廠後市可期。

精誠在資安領域發展上，推出數位員工納管及零信任方案，同時布局供應鏈跨領域聯防等資安防護，目前正逐步將整合方案產品推向科技、金融及公部門等客戶，未來有望搭上這波資安商機。

零壹將資安韌性防禦列為公司重要營運項目之一，更是輝達長期的合作夥伴，除了工控資安、零信任架構之外，AI資安防護業務部分，零壹推出AI自動化端點防護、外部曝險與AD攻擊路徑預視、Prisma SASE與Prisma瀏覽器等方案，旗下湛維智能推出JADE平台，結合AI代理與專業服務協助企業進行虛擬化平台轉換與營運。

華經在AI資安領域以AI代理、資安整合，推動企業導入AI代理執行跨系統任務，在伺服器、資料庫串接的同時，也能達到零信任資安與權限管控需求。驊宏資也是市場關注的資安概念股，同受矚目。

中華資安則看好，隨著AI快速發展，企業對資安防護與風險管理的需求同步提升，成為推升營收成長的重要動能。該公司持續深化全球布局，開發AI Archway、HorusEyes、SecuTex等自主研發產品推進國際市場。

輝達執行長黃仁勳今年9月在舊金山舉行的高盛科技論壇中，強調網路安全（Cybersecurity）將是AI下一個重大應用領域，引發關注。隨著AI快速發展引發眾多資安事件，輝達首度在本屆GTC DC大規模邀集專家探討AI時代的資安議題。

根據輝達公布的議程，本次GTC DC大會將舉辦「在代理人時代建立信任 」、「在特務時代提升安全保障」、「自主代理的治理」、「開放模型，贏得信任：從安全測試到實際影響 」、「企業和公共部門的安全自主代理的AI工廠」等主題演講，從國家、企業、個人等角度，討論AI時代網路安全。

輝達更特別邀請美國戰爭部研究與工程副部長（USW R&E）兼技術長邁克爾（Emil Michael）發表AI與國安的相關演講，在資安探討領域涵蓋個人、企業、國家安全等方面。

亞馬遜也在本周舉行的「re:Invent 2026」當中，首度大規模將資安議題列入重點議程，顯示在AI時代下，資安已成為企業導入雲端與人工智慧時不可或缺的核心環節。