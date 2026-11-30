全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS年度盛會「re:Invent 2026」將於美西時間11月30日到12月4日於拉斯維加斯登場，聚焦自研AI晶片、AI代理等議題，台積電（2330）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、鴻海（2317）等供應鏈跟著衝鋒。

業界預期，亞馬遜AWS執行長加爾曼（Matt Garman）除了在主題演講揭露公司最新藍圖與展望，也將勾勒AI產業長期發展趨勢。

另根據亞馬遜官網，OpenAI執行長奧特曼也將出席盛會，預料也將揭露更多AI大趨勢。

法人指出，「re:Invent 2026」和輝達GTC DC不約而同都從美國時間11月30日開跑，兩大AI巨頭在美國西岸與東岸同步發力拚場，為AI市場在2026年結束前擦出更大的火花。

根據亞馬遜官網，「re:Invent 2026」將涵蓋Agentic AI、開發工具、資料、合作夥伴與基礎設施。市場預期，活動期間可望揭曉亞馬遜自研AI晶片Trainium 3大規模部署進度，以及與輝達GPU協作的下一代ASIC晶片Trainium 4最新動向。

此外，亞馬遜AWS也可能將會展示更大規模的UltraServer機櫃的設計方案，以及新一代CPU Graviton的更新，都將引領市場話題。

亞馬遜集團執行長賈西（Andy Jassy）日前受訪時指出，亞馬遜AWS的2027年AI算力已被全數預訂，2028年多數AI算力也將被訂完，需求放眼到2029年，AI有相當明確及規模龐大的需求，當前在手訂單金額達5,800億美元，單一客戶訂單量比重都不超過四分之一，代表客戶分布性相當健康，有超過八成的財富100強企業使用亞馬遜AWS推出的AI代理服務Bedrock。

供應鏈透露，亞馬遜近期加速、擴大AI伺服器拉貨力道，其自研AI晶片大多交由台積電以3奈米先進製程生產，隨著亞馬遜衝刺AI，台積電先進製程接單同步升溫。同樣受惠的還有世芯，作為亞馬遜AWS自研AI晶片重要夥伴，隨著Trainium 3大規模部署，營收獲利都將同步推升。

亞馬遜AWS的ASIC AI機櫃由緯穎負責組裝，並供應交換機托盤；鴻海切入中央處理器（CPU）托盤，並將ASIC伺服器市占率目標設定在40%以上，看好未來幾年業務維持積極成長。隨著亞馬遜AWS推動AI代理加速落地，算力需求成長將有機會讓亞馬遜AWS擴大釋單，相關組裝廠皆可望受惠。