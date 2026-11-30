台積電（2330）衝刺先進製程，迎接人工智慧（AI）多元應用需求商機。台灣、美國與日本廠區同步推動擴產，可望驅動未來五年營收獲利持續創高。業界推估，台積電最快2029年將挑戰年營收3,000億美元（約新台幣9.9兆元）大關。

台積電先進製程目前仍維持以台灣為規模最大的研發製造大本營，美國新廠的先進製程產量占比則持續拉升，法人估明年占比約10%、2029年達到20%。

台積電在海外擴充產能，首先在台灣加快先進製程放量與調度產能。台積電官方計畫，2026至2028年2奈米產能年複合成長率（CAGR）為70%，台積電資深副總暨副共同營運長侯永清在今年台積電北美技術論壇指出，因應AI等強勁需求，今年將首度同時有五座2奈米廠放量，包含新竹兩座、高雄三座。

配合客戶因地緣政治驅動異地備援需求，台積電12月4日將舉辦亞利桑那州南區新用地擴建慶祝典禮。法人推測，因台灣的2奈米產能擴張比預期快且順利，明年台積電美國先進製程占比約10%；相關建設全數到位後，美國2奈米及以下產能占比在2029年將達到20%；最快2031年後，2奈米及更先進製程在美國產能占全體先進製程比重可達30%左右。

台積電董事長魏哲家先前表示，原先計畫美國亞利桑那州完成六座晶圓廠後，將占2奈米以下總產能30%。但要達到此目標非常不容易、非常有難度，除了台灣積極擴充速度高於海外，美國當地也有缺工、空汙法規限制等。

台積電美國新廠園區規劃成為超大晶圓廠聚落，一路進度超前。首座廠原先量產時間為2025年，提早在2024年第4季以4奈米量產；第二座晶圓廠導入3奈米製程技術，已完成興建，目標2027年下半年量產；第三座晶圓廠今年5月上梁，將以2奈米和A16製程生產。業界推估，第三廠估最快2028年加入貢獻，早於原先設定的2030年前。主要是客戶對AI相關的需求強勁。

台積電目前正執行全球產能擴展計畫，增建三座新廠以支援3奈米強勁、長期的需求。擴廠地點包含美國亞利桑那廠新廠、日本熊本二期廠區、南科廠區；在台南增建的3奈米廠預定於2028年上半年量產。