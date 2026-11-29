聽新聞
0:00 / 0:00
彭博追查GB300流入中國大陸 技嘉：相關流程完整且合法合規
彭博追查輝達（NVIDIA）GB300人工智慧（AI）伺服器流入中國，並點名台灣伺服器大廠技嘉。技嘉今天澄清，該序列號產品為2025年底出貨至馬來西亞客戶的樣本機器，相關流程完整且合法合規。
根據彭博資訊調查，兩家中國企業將輝達高階Blackwell機櫃安裝在上海一座資料中心，並以此作為抵押品向金融機構貸款。
針對GB300機櫃是如何進入中國，彭博資訊將產品序號輸入公開保固資料庫，發現該伺服器由台灣技嘉製造；技嘉負責將輝達晶片組裝到伺服器及機櫃中。
技嘉今天晚間公告澄清，經查證該序列號產品為2025年底出貨至馬來西亞客戶的樣本機器，相關產品在出口前，皆依照規定流程事先申請並取得出口許可證，流程完整且合法合規。
技嘉強調，一定恪守法規，針對最新規定東南亞4個管制先進AI晶片進口國家，會協助相關客戶申請美方出口許可，一旦核准後，技嘉會依相關法規辦理。
技嘉認為，目前客戶增數與需求保持強勁，會有效調整客戶出貨順序，所以此次東南亞4國進口管制新規，對公司庫存與業績並無影響，看好明年業績仍將持續強勁成長，也強調向來嚴格遵循美方最新晶片出口管制法規。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。