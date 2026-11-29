遊戲研發商宇峻（3546）即將在「2026 G-EIGHT遊戲展」發表新遊戲《三國群英傳：武魂》，與玩家現場互動交流，藉此搶攻市場商機，力拚營運動能向上。

據悉，《三國群英傳：武魂》為宇峻旗下《三國群英傳》系列三國題材新作，採用 Unreal Engine 5 開發的跨平台的3D對戰格鬥遊戲 ，並且將遊戲名稱從《三國群英傳：格鬥版》更名為《三國群英傳：武魂》。

宇峻表示，經過這段時間的開發與調整，該遊戲的第3次Steam DEMO測試將於12月4日至10日限時展開，且同步出展即將在台北花博舉辦的「2026 G-EIGHT遊戲展」。

宇峻今年前三季營收15.12億元，年增56.1%，稅後純益3.16億，年成長1041.5%，前三季EPS達5.14元，年成長1042.2%，獲利表現亮眼；其中，第3季每股純益1.84元，優於第2季的1.07元以及去年同期的0.05元。

展望未來，法人預估，宇峻往年第4季在資訊月福袋挹注下，營收季增幅度約有二至三成，推估業績表現將再次攻頂，預估全年EPS有機會挑戰7元以上，展望樂觀。

此外，針對2027年產品規劃，宇峻內部預估將推出至少4款遊戲，包括《三國群英傳：覺醒》、《三國群英傳：武魂》、三國群英傳：經典服、《 三國群英傳：霸王之業》等遊戲均將多區域發行，藉此挹注營收。

法人預估，隨著宇峻新舊產品齊發挹注下，預料今年營收有望逐漸向上，且《FFXIV》的費用多數已在去年認列，估計整體獲利表現將開始轉強，整體業績有望大幅優於去年。