LED設備廠惠特（6706）29日公告，該公司與湖北三安光電、泉州三安半導體科技兩家公司因設備買賣合約之設備價款等爭議，向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁，並依裁決結果向法院申請強制執行。兩家公司分別向北京法院申請撤銷該仲裁裁決，業已由法院裁定駁回撤銷仲裁裁決的申請；惠特將展開強制執行作業。

惠特表示，公司與湖北三安光電因設備買賣合約之設備價款等爭議，向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁。惠特於民國115年2月4日公告2026中國貿仲京裁字第0264號、及第0263號仲裁裁決結果，嗣依該裁決向法院申請強制執行。湖北三安光電、泉州三安半導體科技其後向北京市第四中級人民法院申請撤銷該仲裁裁決，強制執行程序暫停。

惠特司於民國115年11月27日接獲委任律師通知，北京市第四中級人民法院以(2026)京04民特532號、及533號民事裁定，駁回湖北三安光電、泉州三安半導體科技之申請，原仲裁裁決內容未變更。

惠特將將委請律師向執行法院申請續行強制執行，並依執行進度辦理相關法律事宜。

惠特表示，本次裁定未變更原仲裁裁決所載金額。相關款項之實際回收金額及時點，仍視後續強制

執行結果而定。將依相關會計準則，並與會計師確認本案對財務及業務之影響及相關會計處理。

後續，惠特將持續透過委任律師掌握強制執行及款項回收進度，以維護公司權益。