半導體製程推進，各大廠商策略不同，業界盛傳，蘋果將成台積電（2330）A14首發客戶，且跳過A16製程直接升級。

依據官方資訊，A14是台積公司下一世代先進邏輯製程技術，透過尺寸微縮實現全製程節點的效能、功耗及面積的進步。A14製程技術旨在透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧（AI）轉型，其亦有望透過增進裝置端AI功能（On-Board AI Capabilities）來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。A14製程技術截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

官方資訊也顯示，與台積領先業界的N2製程相比，A14將在相同功耗下，提升達10-15%的速度；或在相同速度下，降低25-30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。結合台積在奈米片電晶體方面的設計技術協同優化經驗，台積更將其TSMC NanoFlex™標準單元架構發展為NanoFlex™ Pro，以實現更好的效能、能源效率和設計靈活性。A14預計於2028年開始量產。