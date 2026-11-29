美國無人機關稅出爐，台灣與日韓、歐盟等國同享15%低稅率，相較其他競爭對手具優勢，為台廠搶攻美國非紅供應鏈開啟機會。台灣無人機業者指出，關稅利多只是入場券，進入核心供應鏈才是長期價值，「台灣要爭取的是不可取代的產業地位」。

美國政府依據「1962年貿易擴張法」第232條，針對全球進口無人機系統（UAS）及其零組件對美國國家安全的影響展開調查。台灣與日本、韓國、歐盟、瑞士等同列15%關稅組別，相較越南的25%至100.17%、中國的50%至125.17%，具備相對有利的出口條件。

碳基科技執行長游沛文對中央社記者表示，美國將無人機定位為國安戰略產業，台灣取得相對有利的關稅條件，有助競爭力；不過，關稅讓台灣拿到入場券，能否站穩國際市場，更重要的是加速建立自主、可追溯且可信賴的供應鏈體系。

她提醒，日本、韓國及歐盟同樣享有低關稅優惠，台灣若只停留在替代供應商的角色，很容易再次陷入價格競爭；「進入核心供應鏈才是長期價值。台灣要爭取的，不只是一張訂單，而是不可取代的產業地位。」

此外，美國實施無人機關稅是否帶動美國本土製造，業者看法不一。漢翔表示，若美國客戶提出在地製造需求，且有實際訂單，會評估在美國生產無人機。

國內無人機業者提醒，關稅政策具有保護美國本土產業、鼓勵供應鏈在地化的效果；但若美國本土業者的產品成本及競爭力尚不足以取代進口，提高關稅先受到衝擊的，可能反而是美國企業及政府採購端。

游沛文認為，對於有意爭取美方政府及國防相關訂單的業者而言，赴美生產有戰略意義；但應從客戶需求、供應鏈布局及長期經營效益綜合評估，而不是單純為了因應關稅，否則會面臨人力、成本與管理挑戰，也可能削弱台灣既有的產業聚落優勢。

她表示，更務實的方向是建立台美分工模式，逐步深化合作，讓台灣成為美國無人機供應鏈中不可或缺的一環，才是真正的戰略目標。

除了關稅，產品能否符合美國市場的資安及供應鏈規範，也是業者搶單的重要門檻。工研院已與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議，成為美國Green UAS境外第一個認可評鑑機構，協助台灣業者在國內進行產品驗證，降低赴美認證時間及成本，漢翔已搶得先機，攜手學界送驗首件無人機產品。

游沛文指出，Green UAS主要著重資安及供應鏈安全驗證，並非所有輸美無人機的法定必備認證，台灣廠商還須留意美國聯邦通訊委員會（FCC）的CoveredList管制，提前布局產品合規及供應鏈管理，才能降低進入美國市場的障礙。

整體而言，業界看好，台灣無人機產業迎來海內外商機齊發，國內除政府國防標案外，經濟部採購巡防、災防等用途無人機，也可望帶動需求；海外則有美國非紅供應鏈帶來的市場機會，台灣無人機產業有望拓展更多市場，但能否將政策利多轉化為穩定訂單，仍取決於技術自主、供應鏈韌性及規模化交付能力。