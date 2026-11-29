2026年美國期中選舉落幕，全球金融市場對於AI產業的政策不確定性出現重大轉折。大選後市場對相關科技法規與基礎建設擴張的過度擔憂，一度引發全球科技股評價修正，台股加權指數近期亦隨之出現劇烈震盪整理。然而選後盤勢逐漸明朗，民主黨新國會與華府行政首長釋出最新關鍵訊號，表明政策立場並非終止或單方面壓制科技發展，而是引導AI產業走向更明確的法規監督、能源管理與安全問責。隨著政策大方向從選前的不確定性恐慌過渡到理性合規管理，市場極端利空憂慮消除，台股也在產業基本面支撐下回穩。

聯邦投信聯邦中國龍基金經理人林建良表示，美方政策主軸的釐清，正引導AI產業正式邁向「健康調整、汰弱留強」的理性擴張期。在此新局下，台灣科技業在全球先進晶片、封裝、高階散熱及次世代PCB/CCL的核心供應鏈角色非但未被削弱，法規門檻拉高反而更形鞏固台廠的競爭壁壘。然而，考慮到未來政策法規落實過程中的短期波動在所難免，個別公司的表現也有可能面臨客戶訂單轉移、規格提升與重新認證的情況。投資人此時更應回歸基本面，鎖定具備全球競爭力的績優台股資產作為核心配置。

針對未來AI產業進入法規合規期所帶來的股價波動，聯邦中國龍基金核心策略聚焦於精選受惠大中華商機與布局全球、兼具強勁產業壁壘的科技龍頭。當科技股因法規審查等短線利空而出現評價修正時，正是透過台股主動型基金逢低篩選優質標的的良機。隨著市場釐清監管本質、不確定性恐慌消退，晶圓代工、高階散熱、PCB與次世代零組件龍頭股，有機會在出貨旺季展現獲利能力，帶領投資人同步參與優質AI核心股的長線回升行情。

展望後市，美期中選後創新與合規並重的新雙軌局面已定，這將引導市場重新回歸「實質獲利與基本面」檢視。投資人在操作上無須過度恐慌，反而應將此波政策明朗化過程中的修正，視為長線布局的切入點，可適時透過定時定額或逢低分批布局，長線鎖定優質台股資產。