南韓經濟與資本市場迎來關鍵轉折點！南韓央行（BOK） 11 月 26 日決議將基準利率調升1碼至 3.25%，創下近兩年新高，同時大幅上修2026年全年國內生產毛額（GDP）成長率預測由3.3%至3.9%，2027年更上看4.1%。南韓央行總裁申鉉松直言，受惠於人工智慧（AI）基礎設施投資帶動半導體出口爆衝，估計半導體企業營業利益可達約700兆韓元、占國民所得逾五分之一，成為推升名目GDP的核心引擎。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，儘管近期市場因短線震盪與外資調節而出現波動，賴昱廷指出，晶片雙雄評價已過度反映悲觀情境，長約（LTA）機制更確保出貨與定價韌性。

賴昱廷分析表示，在半導體出口基本面強勁、政策改革與股東回報持續推進，以及 K-Culture 文化外銷支撐下，短線回檔正是投資人透過009829分批布局或定期定額卡位韓股評價重估的良機。

賴昱廷表示，南韓記憶體龍頭 SK 海力士在 AI 伺服器與高階記憶體需求帶動下，獲利動能與長期合約能見度備受市場關注，且股價回購註銷亦有助於提升每股獲利表現。高盛在最新研調中重申晶片周期韌性與記憶體龍頭股東回報吸引力，維持對 KOSPI 中長期「加碼」看法；長期供應合約（LTA）有助穩固南韓晶片廠未來出貨與定價。

賴昱廷建議持續關注南韓企業治理改革與 AI 獲利雙動能，認為在籌碼沉澱後，韓股仍具評價修復空間。在政策與產業結構面上，南韓央行此次升息反映經濟成長動能強勁與通膨壓力仍存，央行同時保留後續政策調整彈性，並強調半導體產業在南韓 GDP 與出口中的關鍵地位。與此同時，南韓持續推動「企業價值提升計劃」與股東回饋措施，引導企業強化資本效率與股東回報，加上 K-Pop 全球巡演、影視娛樂與數位內容外銷熱度延續，為整體經濟與股市提供多元非科技業支撐。

009829 網羅南韓市值前50大代表性企業，前兩大持股「三星電子與SK海力士」合計權重逾六成，高純度連結全球 AI 與高階記憶體雙龍頭，並同步涵蓋受惠於政策改革與高股息題材的「韓國國民銀行金融集團、現代汽車、新韓金融集團」等權重股。賴昱廷指出，面對短線市場震盪與利率政策調整，建議投資人評估自身風險承受度，不妨透過 009829 採定期定額或逢回分批進場，穩健參與韓股中長期評價重估與產業成長紅利。