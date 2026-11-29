台積電（2330）第3季員工分紅近期出爐，根據網友分享，不到30歲的工程師員工分紅達5.4個月，年薪挑戰400萬，經理級員工年薪上看1,500萬元。根據台積電財報，第3季發出員工分紅超過419億元。

台積電章程規定，以年度獲利不高於0.3%作為董事酬勞，不低於1%作為員工酬勞（其中不低於30%為基層員工酬勞）。台積電第3季稅後純益7,630億元，每股純益29.43元。

根據財報顯示，台積電2026年第3季員工分紅超過419億元，優於去年同期271億元及上季360億元；累計前三季發出員工分紅為1,123億元，優於去年同期727億元，單季與累計均為歷史新高。

日前台積電永續報告公布，2025年全球員工總數突破9萬人，規模新高，年增約8.3%。

依臉書粉專「科技工作講」分享，以碩士畢業，月薪7萬元的工程師為例，分紅加上14個月年薪，年薪可望超過400萬元；職級33的主任工程師，單季有機會領70萬至75萬元，年收入上看800多萬。

也有一位僅29歲的台積電員工分享，單季分紅5.4個月，年薪挑戰400萬，開心的下班就想去看看保時捷。