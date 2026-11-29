九合一選舉落幕，針對給政府或產業界的建言，宏碁（2353）董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖指出，近期外媒盯上台灣AI伺服器出口大量流向東南亞地區，從這種分布可以看出，KYC（know your customer）準則非常重要，台灣產業要先保健康，才能求發展。

台灣玉山科技協會理事長暨安碁資訊（6690）董事長施宣輝則表示，近期AI導入後駭客攻擊事件大增，AI一定需要治理，產業界或政府應該思考用怎樣的方式，在資安、治理、發展中找出平衡點。

陳俊聖分享，近期《經濟學人》一篇文章提到，台灣AI伺服器出口除美國市場外，也流向新加坡、泰國及澳洲等地，相關市場合計占比約六成。陳俊聖指出，從這種分布可看出，KYC非常、非常重要，因為東南亞有這麼大的需求，還是要被轉運？要非常小心。

陳俊聖指出，除了KYC準則，台灣產業界應該要重視法遵重要性。現在產業表現相當不錯，今年台灣經濟成長率非常高，這種情況下我們要非常小心。

施宣輝則指出，AI一定需要治理，當然政府會要求企業做一定程度資安措施，現在是慢慢做，櫃買中心先前要求企業要有資安單位、資安主管，要發重訊，相信到一定時間後就會要求企業資安要做到一定的程度。