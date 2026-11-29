人工智慧（AI）晶片需求強勁，帶動高階測試介面及先進封裝設備廠營運大幅成長，半導體千金股精測（6510）、印能科技（7734）、弘塑（3131）將於30日同步參與櫃買市場業績發表會，三家公司第3季營收均改寫單季新高，法人看好，明年在客戶擴產、新品放量及產品組合優化三大動能挹注下，營運可望再攀高峰。

法人指出，輝達新世代AI繪圖處理器（GPU）及雲端服務業者（CSP）自研特殊應用晶片（ASIC）加速推進，晶片複雜度與封裝面積同步提升，推升高階測試介面及先進封裝設備需求，相關業者產能擴充進度、明年訂單能見度，以及新世代產品出貨時程，將成為此次法說會三大觀察重點。

精測第3季營收達19.05億元，年增53.4%，每股純益16.75元，均創歷史新高。精測總經理黃水可先前表示，今年營收朝年增五成目標邁進，依目前掌握的訂單狀況，明年營收增幅仍可望逼近五成，且營運規模放大帶來規模經濟效益，獲利增幅有機會優於營收。

精測積極擴充產能，預計明年第1季產能將達去年底的三倍，探針卡營收占比則力拚三成。法人關注，精測在美系CSP客戶的探針卡驗證進度、次世代TPU測試載板出貨時程，以及新增產能轉化為營收的效益。

印能科技受惠晶圓代工及封測大廠擴充CoWoS產能，第3季每股純益達18.74元，累計前10月營收33.14億元，年增70.8%，目前訂單能見度已延伸至明年。

弘塑第3季營收創新高，累計前10月營收62.97億元，年增27.4%。儘管公司持續擴充設備產能，供給仍難以滿足客戶需求，弘塑先前評估，至2030年前整體訂單需求恐不會減少，明年接單量將更勝今年。