2026年幣安區塊鏈周於11月28、29日在曼谷登場，針對上個月幣安遭盜領逾63億美元的事件，幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng）28日指出，事件發生數小時內便決定承擔全額損失，且於2天內補足95%受影響資產，面對AI工具更可能攻擊竊取資金，意味著AI基礎設施需納入核心防護範圍，但也從中看到區塊鏈在監管之下，快速恢復正常軌道的優勢。

鄧偉政表示，截至目前，遭盜領資產已全數補回，用戶可透過儲備證明進行查驗。同時，幣安委託三家外部公司進行獨立審計，並發布詳細調查報告，協助整個產業提升防禦能力。他強調，對任何金融機構而言，真正的考驗在於面臨壓力時如何應對、如何保護消費者、如何推動資訊透明，以及如何在事件發生後重建並變得更加強大。

不過，鄧偉政也說，此次事件帶來的啟示不僅適用於加密貨幣產業，每一家企業都可能有使用AI輔助程式設計的工程師，也有社群帳號及社群媒體上的數位身分，如今AI讓假冒的招募人員、虛假的面試及假公司變得極為逼真，這些都成為攻擊者利用的管道，因此未來企業必須將AI基礎設施的安全納入核心基礎設施的防護範圍。

鄧偉政說，該事件發生後，穩定幣發行商凍結了超過20億美元的遭竊資產，部分情況甚至在幾分鐘內就完成，展現出區塊鏈基礎設施如何與監管制度合作，也說明了透明、進步且可程式化的基礎設施，能夠在即時結算、跨境合作及執法能力方面發揮作用，同時與既有監管架構並行運作。

目前穩定幣的總發行規模約達3,000億美元，正逐漸成為全球結算層的一部分，鄧偉政表示，穩定幣服務的對象不只是交易者，也包括等待收取款項的菲律賓自由工作者、試圖處理複雜跨境匯款流程的越南小型企業，以及需要將資金匯往海外的家庭。這些都是穩定幣協助解決的日常需求，也讓傳統金融市場過去未能觸及、未能充分服務的族群，獲得新的金融服務機會。

鄧偉政認為，市場需求來自兩個方向，一是希望獲得完整金融服務體驗的使用者，二是逐漸認同區塊鏈技術能夠為其帶來助益的金融機構。加密貨幣不再只是傳統金融體系外的管道，以穩定幣為例，它已成為支付基礎設施的一部分，代幣化資產則逐漸成為金融投資組合的一部分，而金融機構也開始在該領域布局。

從地區來看，亞洲是全球最活躍的加密貨幣市場所在地之一，在亞洲，幣安看到加密貨幣產業在明確規則下運作的可行模式，不同監管發展速度不一，這些經驗能延伸至亞太地區和其他市場借鏡。

展望未來，鄧偉政認為，下一代用戶不希望銀行、支付App、匯款服務及證券交易帳戶分散在四個不同的平台，他們希望能整合完整的金融體驗，而幣安的角色並不是取代傳統市場及傳統金融，是打造一個獨立的平台，讓各種金融服務匯集其中，使金融市場更加開放、靈活且具備互通性，讓使用者可以自行選擇需要的工具與商品。他說，下一代用戶會有一個共同期待，那就是自己的資金應該能為自己創造價值，這也是幣安正在努力的方向。