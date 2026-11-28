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面板雙虎拚蛻變 瞄準高毛利新事業
友達（2409）與群創陸續處分舊廠資產，資產活化均已告一段落，兩大廠同步推動輕資產轉型，營運重心轉向高毛利新事業，憑藉面板光電與玻璃製程基礎，攜手半導體夥伴積極布局光通訊及半導體先進封裝領域。
群創自2024年以來陸續處分三座面板廠及一座模組廠，董事長洪進揚近期宣布暫停賣廠，改採廠內調整產線的「騰籠換鳥」策略；友達董事長彭双浪亦定調資產活化告一段落，回收資金將全數挹注前瞻技術研發。
在AI光通訊戰場，兩大廠切入路徑各有不同。友達整合集團資源，攜手富采、鼎元及康寧等夥伴，開發系統級Micro LED高速光互連光引擎，鎖定AI資料中心短距高速傳輸需求。
群創加入矽光子產業聯盟，與康寧合作開發玻璃光通道基板及光耦合封裝組件。業界分析，大尺寸玻璃具備優良平坦度與散熱特性，面板廠跨足光通訊與先進封裝，能有效發揮既有製程與設備轉用優勢。
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