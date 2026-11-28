美國感恩節購物熱潮到來，OpenAI、Google、Meta、亞馬遜等AI大廠AI代理商機爆發。Adobe預估，今年購物旺季，由AI導向美國零售網站的流量將增至去年的兩倍以上，AI代理成為新一波AI算力需求來源，從CSP業者資本支出不放緩來看，鴻海、廣達、緯創、緯穎等AI伺服器代工供應鏈仍受惠。

2026-11-28 01:09