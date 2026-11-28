友達（2409）桃園華亞廠買家換人當。友達昨（27）日公告，董事會通過處分華亞廠不動產與相關附屬設施，買家矽品精密工業，交易總金額197億元。扣除交易相關手續費，處分利益約104億元，處分目的為聚焦輕資產營運模式、活化資產並優化財務結構。

友達董事會原本決議在今年7月28日以197億元將華亞廠賣給廣達，預估處分利益約133.9億元，但雙方後續多次協商，因對廠房使用規格及交付時程未達成共識，友達於10月29日宣布終止交易並另尋合適買家，不到一個月後就由矽品接手。新的交易處分利益約104億元，實際認列時間點將視後續產線交接與行政程序進度而定。

友達華亞廠包含二筆土地，總面積約19,741.18坪，以及2-1建號等八筆建物，總面積約49,254.89坪，連同廠務附屬設施一併出售。日月光投控也代矽品公告，交易因應營運需求。

業界指出，台積電先進晶片CoWoS封裝技術後段晶片封裝（CoW）產能嚴重不足，已外包至包括日月光（ASE）在內的OSAT廠商。

友達近年積極轉型，落實輕資產策略，10月底以388億元將中科二期廠售予台積電，華亞廠近期順利賣給矽品，兩座廠區交易總金額合計達585億元，累計預計處分利益達289億元，大幅強化公司現金流與財務體質。

友達董事長彭双浪先前在法說會指出，公司經整體評估後，現有廠房空間已達適當配置，舊廠處分逐步推進，現階段資產活化工作已告一段落，未來回收資金將投入策略性技術與新事業發展，維持每年穩定的股東回饋政策。

受消費性電子需求降溫及關鍵零組件漲價影響，友達第3季合併營收668.8億元，季減5.7%、年減4.3%，毛利率10.1%，營業淨損23.7億元，歸屬母公司業主淨損25億元，每股淨損0.33元；累計前三季每股淨損0.30元。