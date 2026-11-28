美國感恩節購物熱潮到來，OpenAI、Google、Meta、亞馬遜等AI大廠AI代理商機爆發。Adobe預估，今年購物旺季，由AI導向美國零售網站的流量將增至去年的兩倍以上，AI代理成為新一波AI算力需求來源，從CSP業者資本支出不放緩來看，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎等AI伺服器代工供應鏈仍受惠。

AI購物助理正改變消費者找商品、比價及下單的習慣，也改寫Google、Meta和亞馬遜主導的數位廣告版圖。今年年終購物旺季將考驗，這些工具能否成為日常購物幫手。

AI代理大廠推出概況一覽

Adobe預估，今年購物旺季由AI導向美國零售網站的流量，將增至去年的兩倍以上。麥肯錫則估計，能搜尋商品甚至代客下單的AI購物助理，到2030年將在美國帶動1兆美元經濟活動。這種轉變威脅既有廣告生意。EMarketer預估，今年美國數位廣告支出達4,180億美元，Google、Meta及亞馬遜合計將拿下近三分之二。

但OpenAI已成為後起的新對手，廣告業務推出約半年，年化營收已達10億美元；9月公布每周使用者達12億。若更多人改用ChatGPT找商品，Google及亞馬遜便可能流失搜尋流量和廣告收入。以馬里蘭大學行銷教授麥卡錫（Daniel McCarthy）為例，他看到強化腳踝的商品廣告後，先截圖詢問ChatGPT是否值得買。ChatGPT依他長時間使用站立式辦公桌的習慣，推薦價格約一半的平衡板。讓他發現ChatGPT可能是很好用的購物工具。

OpenAI、Google、Meta、亞馬遜等AI大廠全力進攻AI代理應用，讓感恩節購物旺季成為各大廠驗證實力場域，AI由基礎建設轉向代理，算力需求仍持續增加，維持整體AI伺服器代工廠出貨動能。

鴻海、廣達、緯創等代工廠直接及間接打入OpenAI、Google、Meta、亞馬遜等大廠供應鏈，其中鴻海更透過輝達、超微等GPU平台拿下大筆訂單，成為AI伺服器代工龍頭，其次是廣達、緯創等代工廠分別拿下各大廠訂單。