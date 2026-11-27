AI熱潮推升台灣經濟寫下近半世紀最強成績。主計總處27日大幅上修今年經濟成長率至13.28%，較8月預測增加2.23個百分點，寫1979年以來、48年新高；明年即使面臨高基期，成長率仍上修至6.51%。不過，美國期中選舉後AI資料中心建置與監管變數升高，為出口及投資埋下不確定性。

美國民主黨在期中選舉勝選後，外界憂心地方政府加強監管，拖慢AI資料中心建設。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，已將美國擴大AI出口管制、資料中心審查及建置進度納入預測，明年出口成長率因而採取較保守估計。

蔡鈺泰指出，市場普遍認為，明年許多規劃中的資料中心將陸續動工，短期影響相對有限；但後續監管實施時點、審查速度及業者是否調整投資規模，仍難以掌握，但總體來說AI發展方向不變，相關設備目前仍供不應求。

主計總處也列出五大不確定因素，包括AI基建落實時程、美國出口管制及融資成本；AI應用進展與硬體規格升級步調；地緣政治對能源、原物料價格及各國政策的影響；美國301調查等關稅措施與台美對等貿易協定後續變化，以及明年度中央政府總預算審議進程。蔡鈺泰強調，這些風險已納入研判，但實際變化仍可能牽動預測。

回顧今年經濟表現，蔡鈺泰指出，出口遠優於原先預期，是此次大幅上修經濟成長率的關鍵，也帶動企業加碼投資，呈現內外需同步擴張態勢。主計總處預測，今年商品出口將達9,386億美元，年增46.67%，增幅寫50年新高；民間投資實質成長14.9%，民間消費則成長4.74%。今年第3季經濟成長率達14.39%，第4季預測也大幅上修至10.42%，若如預期，將連續五季維持雙位數成長。

明年成長率則上修0.47個百分點到6.51%，蔡鈺泰說明，政府普發現金1萬元，估計貢獻明年經濟成長約0.35個百分點；加上就業穩健，出口規模擴大、投資優於預期等，預測明年商品出口可達1兆1,135億美元，年增18.63%。

蔡鈺泰指出，明年內需貢獻2.76個百分點，國外淨需求貢獻3.75個百分點，內外需貢獻相當均衡。與亞洲四小龍比較，台灣6.51%的成長率也高於南韓4.1%、新加坡2.5%至4.5%，以及牛津經濟研究院預估香港的2.8%。

主計總處主計長陳淑姿表示，明年出口依舊強勁，顯示國內經濟可望持續強勁成長，不論外需輸出或內需投資，預期都有良好表現。

物價方面，主計總處預估今年消費者物價指數（CPI）上漲2.07%，明年降至1.96%。蔡鈺泰表示，明年國際農工原料價格可望逐步回穩，預估石油輸出國組織（OPEC）油價將較今年下跌約一成，有助減輕商品類物價上漲壓力；不過，近年國內經濟成長強勁、企業調薪幅度較大，外食、房租等服務類價格漲勢料將延續，因而上修明年CPI預測0.06個百分點。