台積電（2330）持續推進海外廠區布局，除了最受矚目的美國廠區陸續投入數座晶圓廠建設之外，其德國廠區也傳出將於2027年底投產。

台積電與英飛凌、恩智浦、博世等合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），並在德國德勒斯登設廠，針對ESMC廠區的進展，台積電27日表示，目前進度如期且進展順利。

根據外電報導，ESMC德勒斯登廠預計將於明年底投產，因此預計明年將有500至800名台灣相關人員赴當地工作。

台積電先前提到，該公司正以前所未有的速度拓展，在全球有近20座晶圓廠依規畫進行中，未來幾年興建13座在台灣的先進製程晶圓廠及先進封裝廠，以及其他5至6座在海外的晶圓廠。