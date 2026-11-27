精密自動化解決方案大廠東佑達（7942）27日召開股東臨時會，通過申請上櫃相關議案，並完成董事全面改選，原任董事長林宗德獲選續任，東佑達已訂明年第2季送件申請轉上櫃。

東佑達今天召開2026年第二次股東臨時會，選出4席董事、3席獨董，並同意原股東放棄上櫃前首次公開承銷股份的認購權利；同日成立審計委員會，由審計委員會接替監察人職務。

受惠於半導體設備需求帶動接單暢旺，東佑達累計前十月合併營收25.45億元、年增50.1%，續創同期新高。東佑達稍早表示，六軸光耦和對位平台，已接獲CPO（共同封裝光學）設備大廠訂單，能見度直達明年底。

另在機器人方面也有斬獲，最新開發的半身機器人搭配無人自走車（AGV），已接到國內半導體大廠訂單，主要作為物料搬運與短中行程傳輸之用，預計明年開始出貨。

東佑達近幾年聚焦半導體自動化、CPO及人形機器人零組件三大產品線。結合精密傳動、運動控制與關鍵零組件自製能力，深化高階設備應用，全力布局下一階段成長動能。

東佑達表示，公司從滑軌、螺桿、螺帽到馬達、控制器及奈米級空氣軸承，持續累積關鍵零組件自製能量，透過機械、驅動及控制技術整合，強化產品開發與客製化能力。

未來將以半導體自動化業務為基礎，持續投入人形機器人零組件與CPO相關技術，拓展高附加價值市場。