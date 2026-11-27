倚天酷碁-創（2432）今年受惠電腦及生活周邊業務雙雙成長，帶動業績大幅成長，展望後市，總經理鍾逸鈞看好歐美市場「黑五」促銷旺季效益，預期今年營收將達成高雙位數增長目標，創下新高紀錄，目標2027年將維持高雙位數增長。

倚天酷碁目前業務以電腦周邊（包含遊戲電競、行動擴充及高效辦公）及智慧生活（包含車載科技、居家安全、戶外休閒）兩大業務為主，在兩大產品線雙雙成長下，公司預期今年能達成全年營收高雙位數增長目標。

倚天酷碁今年10月營收5.17億元，月減23.4%、年增104.5%，創單月歷史次高；累計倚天酷碁今年前十月營收為43.72億元，年增70%，為同期新高紀錄。

其中，倚天酷碁今年增長最大亮點來自跨境電商業務，尤其美國市場更是重中之重，經營平台包含Amazon、Temu、TikTok、蝦皮及SHEIN，後續公司規劃將把北美成功經驗擴展至歐洲、東南亞及日韓市場。

隨著時序進入歐美市場「黑五」促銷旺季，倚天酷碁也迎來旺季商機，鍾逸鈞說，公司目前已在做明年第1季補貨，就是因預期黑五旺季將把現有庫存都銷售完畢。

展望後市，鍾逸鈞表示，倚天酷碁目標2027年營收高雙位數增長，再創新高紀錄。

針對倚天酷碁投資的美國電腦周邊品牌Plugable，鍾逸鈞表示，Plugable主要產品為Hub跟Docking，目前專攻北美市場，約有六成業績來自企業市場，美國Fortune 50企業有超過九成是其客戶。

Plugable目前布局AI產品，以既有企業客戶與通路優勢為基礎，延伸發展本地AI解決方案，領域涵蓋AI電腦周邊產品、桌邊AI運算設備及企業AI平台：Plugable IQ等。

倚天酷碁布局地端AI應用，鍾逸鈞指出，針對AI的商機，最後將會在邊緣裝置開花結果。他舉例，比如滑鼠、鍵盤或耳機，在AI時代會轉化成什麼樣貌，基本上是一個非常龐大的商機。對倚天酷碁而言，除了電腦周邊產品外，生活周邊業務如智慧門鎖或保險箱與AI整合，都有很大的想像空間。

此外，鍾逸鈞分析，宏碁集團擅長的是消費性市場，與Plugable具有互補效益，目前倚天酷碁已嘗試將產品打入Plugable企業客戶，而對Plugable而言，也可以借用宏碁集團全球布局，將業務拓展至北美市場之外。