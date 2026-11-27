第21屆資安技能金盾獎決賽今天登場，國立陽明交通大學隊伍「BambooB33F」奪下大專校院組冠軍。數發部資安署長蔡福隆表示，隨著人工智慧（AI）迅速發展，資安產業未來發展可期，有機會成為台灣另一座「護國神山」，並鼓勵年輕世代投入資安領域。

第21屆資安技能金盾獎決賽今天於台北矽谷國際會議中心舉行，由國立陽明交通大學隊伍「BambooB33F」，以及國立陽明交通大學附屬竹北高中、國立鳳山高中及桃園市立陽明高中聯隊「LeGendBreakTea」，分別奪下大專校院組、國高中職組冠軍。

蔡福隆致詞表示，近期國內外企業及機關都面臨人工智慧代理（AI Agent）攻擊帶來的衝擊，隨著AI迅速發展，資安產業的重要性將日益提升，未來會更加蓬勃發展，甚至有機會成為台灣另一座「護國神山」。他也鼓勵年輕世代投入資安領域，放眼全球，與世界頂尖好手較量，持續提升實力。

資安署說明，這次吸引224支隊伍報名參賽，共有40支優秀隊伍晉級決賽。決賽採搶旗攻防（CTF）模式，結合解謎與情境實作，運用實體場域與設備打造擬真環境，以貼近實務的資安事件為核心，規劃涵蓋「網通設備後門鑑識」、「封包與連線路徑分析」及「端點安全防護」等跨領域試題，參賽隊伍須在限時內分析線索、破解任務，以爭取積分。

資安署指出，面對快速演進的網路威脅，資安防護需要公私部門緊密協作。為擴大培育人才，這屆首度推動企業贊助夥伴計畫，由酷澎股份有限公司及戴夫寇爾股份有限公司贊助獎金，給予學子實質支持。

資安署表示，隨著AI應用與數位轉型加速，政府與產業面臨的資安挑戰日益多元，具備實戰應變能力的資安人才是國家競爭力的關鍵。金盾獎透過兼具挑戰與趣味的競賽機制，引導青年學子探索資安專業領域，從實作中淬鍊問題分析、解決及團隊協作能力。資安署將持續深化資安人才培育，帶動更多青年投入資安領域，成為守護台灣數位安全與國家韌性的關鍵力量。