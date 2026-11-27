投資台灣事務所今天通過3家企業擴大投資案，總投資金額約新台幣611億元，其中，景碩科技因應AI需求持續成長、帶動高階ABF載板市場商機，規劃投資601.7億元擴建北部廠區、增添先進生產設備，擴充高階ABF載板產能，預計增聘1074名本國員工。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，此次通過的3家企業包括台商方案的景碩科技，以及中小方案的品睿精密、億聯合科技。

經濟部表示，景碩科技為台灣載板三雄之一，此次投資除擴充高階ABF載板產能，也將朝智慧製造及低碳生產方向升級，運用AI及數位技術強化製程監控、品質管理與生產決策，提升產線效率及產品良率，並導入節能減碳措施，打造高階載板製造基地。

AI需求快速成長，也帶動半導體先進封裝設備及零組件需求。經濟部指出，品睿精密憑藉高精度加工技術與整合製造能力，切入半導體先進封測設備供應鏈，產品涵蓋先進封測設備零件與高階治具，並成為CoWoS高階封裝技術供應鏈一環。

品睿精密規劃於彰化縣花壇鄉3座工廠擴增產線，投資約6.9億元，預計增加69名本國員工。此次投資將導入AI智慧製造系統，整合訂單排程、製程規劃及品質檢驗等環節，提升生產效率與品質穩定性，並結合金屬積層製造量產技術，以純銅3D列印突破傳統加工在複雜微流道結構及高瓦數散熱設計上的限制，並採取包材減量等措施，推動精密製造智慧化與永續化。

經濟部表示，億聯合科技則布局綠色建材市場，專注製造膠合安全玻璃、複層中空玻璃等高性能建築玻璃，產品具備隔熱保溫、隔音及安全防護等特性。為提升供貨彈性及客製化服務能力，公司規劃在彰化縣福興鄉興建智能化新廠，並升級既有廠區設備，投資約1.9億元，預計新增20名本國員工。

億聯合科技此次也將導入AI智慧生產系統，提升產能及營運效能，並設置太陽能光電系統與智慧電表，結合智慧製造及綠色能源，提升企業永續競爭力。

截至目前，投資台灣三大方案已吸引1848家企業投資約3兆710億元，預估創造17萬6490個本國就業機會。

其中，「歡迎台商回台投資行動方案」有373家企業投資約1兆7576億元，帶來10萬2036個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則有1234家企業投資約6330億元，可新增4萬3036個就業機會。後續尚有5家廠商排隊待審。