全球最大的科技製造平台服務公司——鴻海科技集團（2317）與國立臺灣海洋大學在海大生命科學院舉行「永續海洋 循環資源」第二期合作計畫簽約儀式，由鴻海環保長暨副總經理洪榮聰與海大副校長冉繁華代表簽署合約。延續2023年啟動的永續海洋與循環資源合作，雙方規劃以三年總經費新臺幣3,000萬元，將前期的海洋生態調查與技術研發，推進至海域實踐、長期監測與循環產業應用。

2026-11-27 14:21