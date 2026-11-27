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聯電擴建新加坡廠 亞翔集團搶下逾367億元訂單
聯電持續擴建新加坡廠，工業機電系統整合工程廠亞翔集團一口氣搶下新台幣367.62億元工程訂單。
聯電今天公告，與亞翔子公司L&K ENGINEERINGPTE. LTD.簽訂以租地委建方式興建廠房相關工程契約，總金額約13.71億元。
此外，聯電還向L&K ENGINEERING PTE. LTD.和亞翔集團LIMK ENGINEERING PTE. LTD取得廠務設備，金額分別約183.75億及170.16億元。
聯電表示，相關建廠工程及廠務設備主要是建置新加坡第4期廠區無塵室，工程約需1年多時間，將擴充矽光子產能，以滿足客戶日漸成長的需求。
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