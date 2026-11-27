友達（2409）桃園華亞廠處分案買家大洗牌！該廠原訂售予廣達（2382）於10月底破局後，友達27日公告，董事會通過改將華亞廠不動產及相關廠務附屬設施售予矽品精密工業，交易總金額維持新台幣197億元。

友達公告指出，此次處分預計利益約104億元，並將依不動產買賣契約書之付款條件分期支付，處分目的在於聚焦輕資產營運模式、活化資產並優化財務結構。

回顧華亞廠交易歷程，友達原於今年7月28日決議以197億元將該廠售予廣達，當時預估處分利益達133.9億元，但雙方多次協商後，對廠房使用規格及交付時程未達成共識，友達於10月29日宣布終止交易。

相隔不到一個月，華亞廠便由矽品接手，此次處分標的位於桃園市龜山區華亞段，包含139及264-1地號等2筆土地，面積約19,741.18坪，以及2-1建號等8筆建物，面積約49,254.89坪，連同廠務附屬設施一併出售。

友達繼10月底拍板以388億元將中科二期廠售予台積電（2330）後，華亞廠也順利轉手矽品，兩座廠區交易總金額合計達585億元、累計預計處分利益289億元，在面板市況降溫、第3季本業轉虧之際，有助強化財務體質與現金流。