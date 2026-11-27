研調機構集邦27日指出，供應鏈對資料中心建置及AI融資前景轉趨保守，DRAM採購動能略微放緩。在基礎情境下，預估一般型DRAM合約價2027年漲幅逐季收斂，2028年轉跌；若需求提前降溫、引發供應鏈去庫存，價格最快可能於2027年第4季反轉向下。

集邦表示，自2026年第4季上旬起，供應鏈考量美國期中選舉結果可能影響資料中心建置節奏、輝達（NVIDIA）未來可能調整對新興雲端業者（neocloud）的融資政策，加上地緣政治影響先進製程晶片流向與算力租賃，正重新檢視2027至2028年的產銷規劃。由於相關事件對需求的衝擊尚未明朗，因此提出基礎及悲觀兩種情境預估。

在基礎情境下，消費性電子業者因銷售承壓，無力負擔更高的記憶體價格；中國大陸雲端服務供應商（CSP）則自今年第4季上旬起，下修伺服器DRAM需求，釋出的供給大致由北美CSP承接。集邦預估，2027年一般型DRAM價格漲幅將逐季收斂，下半年甚至可能轉為持平，2028年進入跌價階段。

資料中心後續投資成為需求觀察重點。集邦指出，美國期中選舉後，外界預期當地資料中心政策將轉趨保守，加上電力限制，2028年建置需求可能出現變化。若輝達收斂對neocloud業者的融資規模，也可能間接影響伺服器及配套DRAM採購。

出口管制亦增添變數。集邦表示，美國商務部工業與安全局（BIS）近期新規，針對向中國大陸企業提供大量算力的資料中心，限制其取得先進AI晶片；晶圓代工廠為中系IC設計業者代工先進製程晶片，也須取得BIS許可，均可能影響亞洲DRAM需求動能。

供給方面，隨原廠新增產能開出及製程升級，集邦預估，2026至2028年DRAM產業位元供給將維持明顯成長。若整體伺服器出貨增速如目前評估於2028年放緩，DRAM供給將轉趨寬鬆，合約價預計自2028年第1季起全面下跌。

悲觀情境則假設，伺服器OEM業者在需求下修後進一步縮減採購，引發全產業鏈去庫存，同時neocloud業者縮減投資、甚至出現整併，再加上BIS擴大管制。屆時伺服器出貨成長可能提前於2027年減速，使一般型DRAM合約價自2027年第4季起反轉，並於2028年擴大跌幅。