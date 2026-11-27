聯電（2303）「綠獎」27日舉行第十一屆頒獎典禮，共11組企業與青年團隊獲獎，提案涵蓋海廢保麗龍再生建材、廢棄蚵殼復育珊瑚，以及養殖水車節電等應用。綠獎自2016年創辦以來，已累計支持逾百件提案，透過企業資源與跨界合作，推動環境創意落地。

聯電資深副總吳宗賢表示，面對氣候變遷、生物多樣性與資源永續利用等課題，結合各界專業與資源，是促成創新解方落地、擴大影響的關鍵。聯電除在自身營運推動減碳、生態保育與資源循環，也透過綠獎支持具環境效益及發展潛力的行動，未來將持續深化跨界合作，促進在地實踐擴散應用。

本屆延續氣候應變、生態保育與資源循環三大主軸，「創新解方獎」共有三件計畫獲獎。其中，重生製造回收海洋廢棄保麗龍，製成可再次回收利用的單一材質塑木板材，並建立從海岸回收到案場應用的溯源紀錄。

沃畝則以廢棄蚵殼為原料，研發不含水泥、可在常溫下成型的珊瑚復育基座「Reef Seed」，供珊瑚幼生附著並長出觸手，後續將與馬紹爾群島學院合作。蘭芯智能為養殖水車導入變頻系統，減少不必要的全速運轉，並採節電分潤模式，讓養殖戶以省下的電費支付設備與服務成本，降低導入節能設備的負擔。

鼓勵高中職及大專學生參與的「青年行動獎」，本屆共有八組團隊獲獎，首獎由清華大學學生團隊「GreeNIS」取得。團隊以「觸及永續─NFC無紙未來」計畫，將NFC技術導入校園徵才活動，以數位資訊取代傳統紙本文宣，減少一次性紙張與耗材使用，從校園推動無紙化減廢。