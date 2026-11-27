根據TrendForce最新記憶體產業研究，2026年第4季上旬起，供應鏈考量美國期中選舉結果可能影響後續資料中心建置節奏，且輝達（NVIDIA）未來或將調整對新雲端（neocloud）業者的融資政策，加上地緣政治影響先進製程晶片流向、算力租賃，正重新檢視2027至2028年的產銷規劃，導致整體DRAM採購動能略微放緩。

由於上述事件對需求衝擊的程度尚未明朗，TrendForce針對未來兩年DRAM合約價格走向，提出基礎（base case）和悲觀（bear case）情境的預估。在基礎情境之下，預計2027年conventional DRAM（一般型DRAM）價格漲幅將逐季收斂，甚至於下半年進入持平狀態，並於2028年轉為下跌。

基礎情境考慮多項需求面因素，包括消費性電子業者因銷售表現承壓，無力負擔更高的記憶體價格，以及中系雲端服務供應商（CSP）自2026年第4季上旬開始，下修對server DRAM需求，釋出的供給大致由北美CSP接收。

而美國期中選舉後，外界預期當地資料中心政策將轉趨保守，加上電力限制問題，2028年資料中心建置需求或有變化。此外，若NVIDIA未來收斂對neocloud廠商的融資規模，恐將間接影響整體server、配套DRAM的採購。除了上述事件，近期美國商務部工業與安全局（BIS）公布新規範，針對向大陸企業提供大量算力的資料中心，設下先進AI晶片的取得限制。晶圓代工廠也須獲得BIS許可，才能為中系IC設計業者代工先進製程晶片，皆可能影響亞洲DRAM需求動能。

觀察供給面，隨著原廠產能開出、升級製程，TrendForce預估2026至2028年DRAM產業位元供給將保持明顯成長。若按照目前評估、整體server出貨量增速於2028年放緩，DRAM供給也將轉趨寬鬆，2028年第1季起合約價格將全面下跌。

在悲觀情境下，TrendForce假設server OEM業者在需求下修後，進一步收斂採購量，將引發全產業鏈的去庫存潮；以及neocloud業者縮減投資規模，甚至出現整併，加上美國BIS宣布更加嚴格且全面性的管制規範，整體server出貨成長可能提前於2027年減速，造成conventional DRAM合約價格自2027年第4季起反轉，跌幅於2028年擴大。