全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）旗下，鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI）最新公布之大型語言模型FoxBrain v2.1在數位發展部「AI產品與系統評測中心」（AIEC）的「臺灣主權AI基礎評測指標」中，依目前彙整的評測資料，整體名次為全球第二名。

此項評測自2025年3月啟動，持續就國內外語言模型進行基準評測研究，並於同年10月首度公布共42個語言模型基準評測結果，展現在地化評測能量與推動台灣AI可信任之發展。評測涵蓋國學素養（學測國文）、公民素養（學測社會）及臺灣核心價值觀三項指標，觀察模型在相關題組上的表現。評測結果反映此次題組與測試條件下的表現，並不代表模型在所有語言、推理或產業應用上的能力。

FoxBrain v2.1的國學素養、公民素養及臺灣核心價值觀正確率分別為96.20%、91.37%及98.00%。整體名次高於主流的前瞻模型。臺灣價值觀正確率高於目前彙整名單所列全部國際模型（72.00%至94.00%）；國文科與社會科正確率分別較目前彙整名單其他國內模型的最佳成績高約9.4與4.2個百分點。

鴻海研究院人工智慧研究所栗永徽所長表示：「FoxBrain的研發重點，在於資料建構、模型訓練與對齊，以及符合產業需求的深度推理能力。這次評測資料讓我們能以具體指標檢視研發成果，並與國際模型在相同評測範圍內比較。」

FoxBrain v2.1參數規模為31B，可於符合硬體與推論設定需求的單台AI伺服器部署，提供企業在自有環境部署的選項。資料儲存與運算地點由實際部署架構決定。FoxBrain對比各家前瞻模型，以約十分之一到百分之一的參數量即可達到AIEC第二名的成果，展示鴻海研究院對於資料取得、資料治理、模型調參等大型語言模型核心技術均有深入的掌握並研發獨特的技術。

在研發過程中，鴻海研究院AI研究所自主建構繁體中文資料，並整合模型訓練、對齊與評測，形成從資料到模型驗證的完整閉環。模型訓練著重語意與知識關聯的學習，對齊則調整回應方式，使其更符合使用情境與需求。本次名次比較展現團隊對於大型語言模型核心技術的國際競爭力。