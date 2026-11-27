全球最大的科技製造平台服務公司——鴻海科技集團（2317）與國立臺灣海洋大學在海大生命科學院舉行「永續海洋 循環資源」第二期合作計畫簽約儀式，由鴻海環保長暨副總經理洪榮聰與海大副校長冉繁華代表簽署合約。延續2023年啟動的永續海洋與循環資源合作，雙方規劃以三年總經費新臺幣3,000萬元，將前期的海洋生態調查與技術研發，推進至海域實踐、長期監測與循環產業應用。

冉繁華副校長表示，「海大與鴻海第一期合作已奠定人工魚藻礁研製、復育場域評估、微塑膠調查及海洋教育等基礎。第二期將結合海大跨領域研究能量，整合種原培育、臨海育成、海域投設及復育成效追蹤，並運用潛水調查、環境DNA與棲地監測等科學方法，建立可量化的評估機制。他強調，海洋復育不能只看投設多少設施，更要了解棲地是否改善、生物多樣性是否提升，讓科學數據成為長期復育管理與決策的依據。」

洪榮聰環保長表示，「鴻海將持續結合企業永續治理與學術專業，讓資源循環與海洋保育形成具體成果。第二期除延續廢棄建材再製人工魚礁，亦將導入人工智慧與生物技術，尋找具塑膠降解能力的微生物與酵素，探索塑膠轉化為高值化產物的可能性。期盼透過企業與學界共同投入，讓原本的廢棄物成為可再利用的資源，並把技術研發轉化為可持續推動的環境行動，深化企業ESG與海洋永續發展的連結。」

本期「永續海洋 循環資源」計畫延續第一期的五大主軸，除規劃人工礁體投設與原生物種增殖復育，亦將建立微塑膠監測與治理機制，研究大型藻類固碳量化，開發藻類低碳產品，並促進碳標籤水產品進入鴻海綠色供應鏈。雙方也將透過種子教師培訓、企業永續海洋教育場所，以及迷你監測帆船結合AI資料分析課程，擴大學生與民眾參與，逐步建立可跨場域推廣的海洋永續示範模式。

第一期計畫以棲地監測、循環經濟、資源復育、海洋碳匯及環境教育為五大主軸，將建築廢棄物再製為人工魚礁、藻礁，並結合3D列印與藻類附著技術營造海洋棲地。截至目前，已於示範及臨海場域投入近90座魚藻礁，並放流超過4萬尾原生魚苗。2023年啟動的永續海洋與循環資源合作企劃，累計已完成6項藻類加值產品開發，舉辦13場海洋親子教育活動，累計約880位員工及親屬參與，並培訓15位具潛水專業認證的員工投入復育行動。

第一期成果獲外部肯定，鴻海的永續海洋行動獲得「台灣永續行動獎」金獎 、「台灣生物多樣性獎」並於2025年獲海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」。透過獎項評選及專家回饋，計畫也進一步強化復育成效追蹤與環境安全監測，從室內示範模組、臨海模組到海域投設，逐步驗證材料及復育方式對環境的適用性。