國際通訊設備大廠愛立信認為，具備感知功能的行動網路將是未來6G技術的一大重點。經過數月測試並成功驗證整合感測與通訊技術（Integrated Sensing and Communication, ISAC）後，愛立信宣布正式推出「愛立信ISAC系統」，能透過現有行動網路補足在大範圍內偵測無人機等低空、高速飛行物件的技術缺口。

愛立信指出，這項全新解決方案將感測功能導入行動網路，協助公共安全及關鍵基礎建設相關單位偵測並追蹤移動物件，即使物件未連網，系統仍可偵測與追蹤，將分階段導入商用，預計於2027年與部分客戶展開小規模、僅提供感測功能的商用測試，並在未來數年起擴大部署。隨著解決方案朝6G演進，後續也將加入整合通訊功能。

尤其小型、低成本的無人機日益頻繁被用於非法監視、組織犯罪、蓄意破壞及其他用途，由於其體積小、飛行高度低，因此難以被偵測，為關鍵基礎建設防護及公共安全帶來全新挑戰。愛立信認為，專用感測器對於保護關鍵場域仍十分重要，但若要規模化擴大偵測範圍，則可能面臨需要增設大量基礎建設的挑戰。

愛立信指出，ISAC系統透過將行動網路轉化為全新的狀況覺知層，補足大範圍低空偵測的缺口。系統結合具備感測功能的5G無線設備、邊緣運算、AI與訊號處理技術，可偵測未連網的物件，並在感測覆蓋範圍內持續追蹤，藉此與雷達及其他感測器形成互補。

愛立信表示，ISAC系統透過分析環境中物件反射的無線電訊號，進行物件偵測並追蹤目標。系統採用多站式（multi-static）感測架構，亦即感測訊號的發射與接收分散在不同地點的行動網路基地台。這讓系統能同步從多個角度觀測目標，藉此提供高精準度，提升偵測可信度、定位能力、追蹤連續性及覆蓋韌性。

愛立信指出，ISAC系統可運用城市、交通走廊及策略性據點既有的5G行動網路基礎建設，包括基地台、回傳網路及頻譜，提供目標追蹤資料並運用AI進行辨識與分類。這些資料可透過系統標準化介面，安全地分享給經授權的外部系統，包括安全管理與指揮管制系統。結合其他感測器及應變平台的資料後，使用者可更全面掌握現場狀況，加快應變速度，並做出更有依據的決策。