國家科學及技術委員會2026年第二梯次「創新創業激勵(FITI)計畫」總決賽，中科管理局輔導團隊在競爭激烈的7強中一舉搶下4席「創業潛力獎」，分別為：「偵脈科技」、「全域醫學」、「共智科技」及「清大材料林姿瑩團隊」，展現中科深耕新創輔導與培育科技人才的強大能量。

在全域醫學方面，微創脊椎手術迎來智慧視野新變革。致力打造新一代AI手術智慧平台，針對脊椎內視鏡手術視野極小(僅0.5–1cm)且出血辨識不易的臨床痛點，開發專用智慧影像整合系統「SureEye」。

無需更換既有設備即可串接，能以32 FPS高速影像運算即時標記出血點與神經區域(精準度逾90%)，並自動生成結構化術後報告及手術關鍵影像細節摘要，全面提升手術安全。

在共智科技方面：跨機構機密資料協作迎來全新突破。由臺灣大學頂尖密碼學與資工團隊領軍，研發抗量子資安攻擊的跨機構機密協作系統「Data Fallout Shelter(DFS)」。透過「資料可流通但機密不可見」的獨特機制，無需提供原始資料與金鑰即可完成密文交易與授權揭露。

目前已攜手銀行業者展開防詐聯防，並跨足製造業產品數位護照(DPP)合規驗證，兼具隱私保護與跨產業規模化潛力。

在偵脈科技方面：周邊血管早期篩檢迎來智慧新變革，由成功大學跨領域團隊領軍，研發周邊動脈疾病(PAD)早期篩檢的「非壓脈帶智慧循環監測系統」。

突破傳統需平躺且仰賴專人的壓脈帶限制，首創坐姿結合心電圖與四肢末梢光體積訊號同步量測技術，僅需夾上夾具約1分鐘即可完成風險評估並串聯雲端追蹤，具備無痛、高便利性優勢，極具基層診所與長照場域普篩潛力。

清大材料林姿瑩教授團隊推出「藏電於碳」技術，將農林廢棄物變身電池黑金，以台灣在地生物碳結合獨家AI選材與專利低溫製程，打造電容量破350 mAh/g的高性能硬碳負極，兼顧低碳與供應鏈自主，強勢搶攻鋰、鈉電池儲能商機。

中科管理局表示，為了打造具國際競爭力的創新生態系，中科除串聯人才、資金與技術資源外，亦積極協助團隊拓展海外市場：如今年9月30日舉辦「2026 中科CTSP新創國際躍升論壇」，不僅與安永聯合會計師事務所、博拓國際智權事務所與華淵鑑價公司簽署新創輔導意向書(MOU)，更邀請創業家與專家分享跨境創業經驗與深度座談，並由6家受輔導團隊發表研發成果。

10月亦率領3家新創公司前往日本參加「全球新創博覽會(Global Startup EXPO 2026)」與「大阪工業展」，拜訪神戶醫療產業都市推進機構、神戶創業空間(Anchor Kobe)、名古屋STATION Ai創新基地，以及日本貿易振興機構(JETRO)等，為進軍日本奠定基礎。

中科管理局表示，未來中科將持續透過產業鏈結與國際交流，加速新創技術落地，帶動中科園區產業升級與永續發展。

「清大材料林姿瑩教授團隊」藏電於碳，打造高性能生物碳負極材料。中科管理局／提供