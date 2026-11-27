三一東林科技（3609）企業轉型再傳正向進展,公司今年5月公告處分位於中國珠海的廠辦，預計處分利益約新台幣5,473萬元，可望於年底前完成認列，貢獻每股盈餘（EPS）約1.42元。依據最新公告之第3季財務報告試算，該筆處分利益認列後，進一步強化財務體質，為新興事業發展挹注成長動能。

三一東林在積極活化資產、優化資源配置的同時，企業轉型腳步亦未曾停歇。繼台中潭子AI洗車園區落地營運後，台北內湖AI鍍膜洗車園區將於12月開業，結合德國WashTec頂級洗車設備、智慧自動化科技及高端汽車服務，持續擴大智慧洗車事業版圖，加速實體AI應用的商業化布局。

此外三一東林延攬在AI領域具備豐富產業經驗及專業能力的狄建暉總經理及王冠茹，將進一步強化公司在AI算力基礎建設、硬體設備、軟體整合及終端應用等領域的布局，積極掌握全球AI產業蓬勃發展所帶來的商機。

展望2027年，隨著資產活化效益顯現、智慧洗車事業持續拓展及AI專業經營團隊到位，三一東林正迎來企業轉型的重要里程碑。從釋放既有資產價值，到創造新興產業價值，公司將以更穩健的財務體質、更積極的產業布局及更具前瞻性的經營團隊，開啟下一階段的成長新篇章，致力為股東創造長期價值。